Mali stan od 27 kvadrata sa zasebnom kuhinjom: Odličan namještaj za praktično iskorišten svaki dio prostora

U malom stanu od 27 kvadrata multifunkcionalni namještaj čini čuda.

Mali stan od 27 kvadrata predstavlja izuzetan primjer povezivanja estetskog minimalizma i praktičnog duha. Svaki detalj je osmišljen tako da prostor bude maksimalno iskorišćen, a da pritom zadrži toplinu doma i osjećaj udobnosti.

U dnevnom dijelu nalazi se krevet na rasklapanje, čiji oslonac čini jednostavna sofa sa dva mjesta za sedenje. Radni ugao otkriva možda i najveći luksuz ovog stana – električni sto najnovije tehnologije koji se podiže ili spušta u zavisnosti od toga da li vlasnik želi da radi stojeći ili sjedeći. Ovaj detalj pokazuje kako funkcionalnost može da ide ruku pod ruku sa modernim dizajnom.

Na suprotnoj strani sobe pažljivo je formiran mali galerijski zid sa odabranim posterima, dok niža polica ispod njega čuva sitnice koje otkrivaju hobi vlasnika – gramofon, kolekciju ploča, ukrase i zanimljivu rasvetu.

Između sofe i radnog stola uklopljen je veliki sto na rasklapanje, čije središte služi kao polica, a koji se pretvara u trpezarijski sto kad se razvuče. Okrugle stolice složene jedna na drugu čekaju trenutak kada će se formirati kutak za objedovanje.

Mali stan od 27 kvadrata sa zasebnom kuhinjom

Uprkos maloj kvadraturi, stan ima i odvojenu kuhinju, formiranu u jednoj liniji, takozvanu „bife“ kuhinju, potpuno opremljenu za svakodnevne potrebe. Kupatilo je manje, sa tuš kabinom, dok predsoblje krije veliki garderober – još jedan dokaz da se i u malom prostoru može pronaći mjesto za sve. Zavirite u galeriju slika i pogledajte kako je lijepo uređen.