U malom stanu od 45 kvadrata klizna vrata promijenila sve: Kuhinja kombinuje staro i novo na najljepši način

Najvažnija intervencija u ovom malom stanu bila je zamena mesta kuhinje i kupatila, što je omogućilo da kuhinja i dnevni boravak postanu jedna povezana zona.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Uklanjanje suvišnih zidova i uvođenje jedne strukturirajuće pregrade otvara vizuru i omogućava fluidan svjetlosti i kretanja u malom stanu.

Višenamjenski namještaj i reciklažni projekti mogu da posluže kao inspiracija ako planirate da osvežite svoj prostor.

Mali stan od 45 kvadrata doživio je pravu transformaciju: umjesto prostorija koje su se linearno nadovezivale jedna na drugu, sada je otvoren, prozračan i promišljeno organizovan dom.

Renoviranje je počelo jednostavnom idejom - ukloniti suvišne zidove i dozvoliti prostoru da diše.

U centru rješenja stoji jedna pažljivo postavljena pregrada koja efektno naglašava strukturu i usmjerava kretanje; iz ulaza se sada vidi cijela dužina stana, a tokovi su višesmjerni i fluidni.

Najznačajnija intervencija bila je zamjena mjesta kuhinje i kupatila, što je omogućilo da kuhinja i dnevni boravak postanu jedna povezana zona. Stara drvena komoda iz dnevne sobe preuređena je u kuhinjsko ostrvo i skladno uklopljena sa novim bijelim ormarićima. Taj spoj toplog drveta i čistih bijelih površina unosi karakter i osjećaj kontinuiteta: sačuvan je komad prošlosti, a istovremeno dobijena je funkcionalnost i dodatna radna površina koja ne narušava protok prostora.

Sa obje strane centralne pregrade su po jedna klizna vrata koja vode u spavaću sobu. Imaju drveni ram u boji drveta i ispunu od bijelog, peskiranog stakla; kada su otvorena, nestaju u zidu i omogućavaju neometan protok svjetlosti i vazduha, a kada su zatvorena, pružaju privatnost bez prekidanja vizuelne povezanosti. Takav pristup čuva osjećaj otvorenosti, a istovremeno omogućava prilagodljivost, prostor se lako zatvara za miran san ili otvara za druženje.

Ulazni dio je riješen diskretno: ormari skrivaju tehničke elemente i svakodnevne potrepštine, pa ulaz djeluje uredno i smireno. U kupatilu su primijenjena rješenja koja štede centimetre - vertikalni radijator za peškire i skriveni ormarići doprinose urednosti i ljepšim proporcijama u maloj prostoriji. Svaki izbor je napravljen s namerom da prostor bude funkcionalan, a ne pretrpan.

Renoviranjem nisu izbrisani tragovi prošlosti. Dijelovi originalnog parketa i stari komad namještaja koji je dobio novu ulogu ostaju kao podsetnik na istoriju stana. Međutim, sad stan djeluje veći nego što jeste, jer je pametno organizovan, topao i prilagodljiv svakodnevnom životu, pogledajte ga u galeriji slika!