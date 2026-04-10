Mali stan od 48 kvadrata sa fenomenalnom kuhinjom: Arhitekta napravio samo jednu grešku

U malom stanu od 48 kvadrata, jedan ogroman komad namještaja je riješio mnoge probleme.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Jednostavni materijali, pametno planiranje i lični detalji zaslužni su što ovaj mali stan djeluje tako prijatno.

Multifunkcionalni komad namještaja objedinjuje plakar u dnevnoj sobi i viseće i donje elemente u kuhinji.

U dnevnoj sobi su odvojene zone za sjedenje, objedovanje i rad.

Za ovaj mali stan od 48 kvadrata namještaj je kupljen u jednom poznatom prodajnom lancu, ali su svi komadi kombinovani i adaptirani tako da maksimalno odgovore potrebama stanara.

Zato je napravljen specijalan multifunkcionalni blok koji povezuje ali i razdvaja kuhinju i spavaću sobu.

Na kuhinjskoj strani su viseći ormarići i donji elementi sa fiokama, mašinom za sudove i policama za začine, dok se uz "leđa" kuhinje nastavlja veliki regal u spavaćoj sobi.

Oba dijela su ujednačena crnim frontovima, a arhitekta koji je ujedno i vlasnik, priznaje da je napravio grešku što je odabrao mat boju koja se lako prlja. Radna površina je osvježena sivom pozadinom, a diskretna zidna lampa dodaje toplo, prigušeno osvjetljenje.

Ostatak kućnog tekstila kao što su posteljine i peškiri smješten je u kutije sakrivene ispod kreveta koji je u centru spavaće sobe.

Dnevna soba djeluje prostrano zahvaljujući velikim prozorima koji propuštaju obilje prirodne svjetlosti. Industrijske police, jednostavne i ekonomične, postale su centralni element prostora. Na njima se nalaze uspomene – porodične fotografije, stara registarska tablica, predmeti sa pričom – što prostoru daje toplinu i lični pečat.

Kutak sa kaučem je pažljivo osmišljen naspram polica, dok je televizor odmjerenih dimenzija, taman toliko da ne dominira prostorom. Na drugoj strani sobe nalazi se radni sto, praktično rješenje za rad od kuće.

Na malom balkonu, sa dvije stolice i stočićem, iza zaklona od trske može se provesti prijatno vrijeme.

Kupatilo, iako bez prirodne svjetlosti, dobija odbljesak kroz unutrašnji prozor iz spavaće sobe. Veliko ogledalo vizuelno uvećava prostor, dok su ormarići iznad WC šolje mjesto za kućne aparate, sredstva za čišćenje i kozmetiku. Zavirite u galeriju slika i pogledajte inovativne detalje ovog malog stana!

