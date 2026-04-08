Mali stan od 32 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom: Odličan raspored i ideje za namještaj

Mali stan od 32 kvadrata pun je velikih dizajnerskih iznenađenja - odvojeni su kupatilo i WC, a i spavaća soba je zasebna.

Pametan dizajn za mali stan od skoro 32 kvadrata: arhitekte su u malom prostoru uspjeli da uklope sve funkcionalne zone, uključujući i skrivenu spavaću sobu.

Multifunkcionalni dnevni prostor ima i kuhinju sa ostrvom kao i kompaktan trpezarijski dio.

Efektna spavaća soba čini stan maksimalno iskorišćenim.

Divan mali stan u srcu Tokija ima 31,6 kvadrata, a arhitekte su uspjele u njemu isprojektuju čak i skrivenu spavaću sobu.

Kad uđete u stan, dočekuje vas malo predsoblje u kojem je veoma prostran cipelarnik - od poda do plafona, ovo je idealno rješenje za sve kolekcionare cipela. Vrata se otvaraju lijevo u kupatilo sa kadom i umivaonikom, a predviđeno je i mjesto za veš mašinu. Posebno je odvojen dio za WC.

Dnevna soba i kuhinja su u istoj prostoriji. Kuhinju čini idealno kuhinjsko ostrvo sa ravnom indukcionom pločom od dvije ringle dok je desno mali radni dio i moderna sudopera. Ispod su dvije fioke, a iznad moćan kuhinjski aspirator. U niši naspram ostrva ima dovoljno mjesta za frižider, kuhinjske ormariće i mikrotalasnu pećnicu.

U dnevnoj sobi su udoban dvosjed i četvrtast tabure koji se može priključiti dvosjedu i tako dobiti ležaj za odmaranje. Pored vrata francuskog balkona je komoda za TV. Između tih vrata i kuhinjskog dijela ima dovoljno mjesta za manji sto za ručavanje i dvije stolice.

Dnevna soba je upotpunjena setom od dva okrugla stočića smještenim između dvosjeda i komode. Okrugli tepih prati ovu dizajnersku ideju.

Najzanimljivije je rješenje za spavaću sobu koja je odvojena velikim vratima od peskiranog stakla. Dva krila se pružaju od poda do plafona, a stakla su uramljena efektnim metalnim lajsnama u crnoj boji. Vrata se otvaraju kliznim mehanizmom.

Spavaća soba ima svoj prozor, dovoljno mjesta za komotan krevet i bijeli plakar od zida do zida, od poda do plafona sa dvokrilnim mehanizmom za lijeva vrata i jednokrilnim vratima koja se otvaraju ka staklu. Pogledajte više fotografija ovog efektno namještenog stana u galeriji.

