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Opasna navika: Ljekari upozoravaju zašto nikada ne bi trebalo da sjedite dugo na wc šolji

Opasna navika: Ljekari upozoravaju zašto nikada ne bi trebalo da sjedite dugo na wc šolji

Izvor Lepa i srećna
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Ljekari upozoravaju da dugo sjedenje na WC šolji može povećati rizik od hemoroida i drugih zdravstvenih problema. Evo koliko bi trebalo da traje odlazak u toalet.

Ljekari upozoravaju: Ne sjedite na WC šolji duže od 10 minuta Izvor: Thanumporn Thongkongkaew/Shutterstock

  • Ljekari savjetuju da na WC šolji ne sjedite duže od 10 minuta.
  • Dugo sjedenje povećava rizik od hemoroida i drugih problema.
  • Telefon u kupatilu često produžava boravak na toaletu.

Mnogi ljudi nose telefon u kupatilo i nekoliko minuta na WC šolji lako se pretvori u 15 ili više minuta skrolovanja. Iako djeluje bezazleno, ljekari upozoravaju da predugo sjedenje na toaletu može imati negativne posljedice po zdravlje.

Stručnjaci navode da bi pražnjenje crijeva trebalo da traje između pet i deset minuta. Duže sjedenje povećava pritisak na krvne sudove, što može doprinijeti nastanku hemoroida.

Pored toga, naprezanje tokom pražnjenja crijeva dodatno povećava rizik od ovog problema. Ljekari ističu da osobe koje koriste telefon dok sjede na WC šolji često izgube osjećaj za vreme i ostaju znatno duže nego što je potrebno.

Prema mišljenju stručnjaka, višeminutno sjedenje na toaletu može opteretiti i oslabiti mišiće karličnog dna, koji imaju važnu ulogu u pravilnom radu crijeva. U težim slučajevima može povećati i rizik od prolapsa rektuma, odnosno spuštanja dijela završnog crijeva.

Kako da izbjegnete ovaj problem?

Ljekari savjetuju da telefon, knjige i časopise ne nosite u kupatilo kako biste izbjegli nepotrebno zadržavanje.

Ako pražnjenje crijeva ne uspije u roku od deset minuta, preporuka je da ustanete, prošetate i pokušate kasnije. Kretanje može podstaći rad crijeva i olakšati pražnjenje.

Važnu ulogu imaju i pravilna ishrana i unos tečnosti. Dovoljno vode i namirnice bogate vlaknima, poput ovsenih pahuljica, mahunarki, voća i povrća, mogu pomoći da stolica bude mekša i da se smanji potreba za naprezanjem, piše CNN.

Žena u toaletu
Izvor: Shutterstock

Kada treba da se javite ljekaru?

Ako zatvor, otežano pražnjenje crijeva, krvarenje ili potreba za dugim sjedenjem na toaletu traju duže od nekoliko nedjelja, potrebno je da se obratite ljekaru. Takvi simptomi ponekad mogu ukazivati na ozbiljnije probleme sa sistemom za varenje koji zahtijevaju dodatne preglede.

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