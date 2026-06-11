Ne treba im niko: Jedina država koja može potpuno sama da prehrani svoje stanovništvo

Istraživači su uporedili proizvodnju hrane u 186 zemalja i utvrdili da samo jedna zemlja na svijetu ispunjava uslove za nezavisnost u sedam ključnih grupa namirnica.

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Istraživači sa Univerziteta u Getingenu u Njemačkoj i Univerziteta u Edinburgu analizirali su podatke o proizvodnji hrane u 186 zemalja. Njihova analiza je utvrdila da je Gvajana jedina zemlja koja može biti potpuno samodovoljna u proizvodnji hrane u sedam ključnih grupa, koje su bile obuhvaćene istraživanjem.

Ovih sedam grupa namirnica su mahunarke, orasi i sjemenke, skrobne namirnice (krompir, pirinač, hljeb, žitarice), mliječni proizvodi, riba i riblji proizvodi, voće, meso i mesni proizvodi i povrće.

Kina i Vijetnam su na drugom mjestu jer su u stanju da proizvode hranu za svoje stanovništvo u šest ključnih grupa.

Samo jedna od sedam zemalja je samodovoljna u proizvodnji hrane u pet ili više grupa, dok je više od trećine zemalja samodovoljno u proizvodnji hrane u jednoj grupi.

Avganistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Irak, Makao, Katar i Jemen nisu samodovoljni ni u jednoj grupi hrane, javlja Klix.

Na primjer, kada se posmatra regionalno, Bliski istok je samodovoljan u proizvodnji mesa, dok Zapadna Afrika i Karibi postižu ovaj cilj samo u dvije grupe hrane. Nijedna ekonomska unija ne proizvodi dovoljno povrća da prehrani cjelokupno svoje stanovništvo.

Većina zemalja se oslanja na trgovinu kako bi popunila praznine i zadovoljila potrebe svog stanovništva za hranom. Međutim, mnoge od njih zavise od samo jednog trgovinskog partnera za više od polovine uvoza hrane, što ih čini veoma ranjivim na tržišne šokove, izvještava ScienceAlert.