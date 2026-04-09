Uprkos protivljenju konkurenata: Rusija dobila podršku za članstvo u agenciji UN-a za hranu

Rusija će dati prioritet potrebama najugroženijih lica širom svijeta kroz Svjetski program za hranu UN, uz oštro protivljenje politizaciji humanitarne pomoći, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova nakon izbora Rusije u Izvršni odbor ove agencije.

"Imajući u vidu ne samo krizu finansijske likvidnosti, već i krizu povjerenja sa kojom se suočava Svjetska organizacija, kao i trenutnu reformu čitave humanitarne arhitekture UN, ruska strana je spremna da se u potpunosti angažuje na jačanju jedinstvenog potencijala Svjetskog programa za hranu u korist ljudi kojima je pomoć zaista potrebna širom svijeta", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo navodi da će Rusija, u skladu sa svojom tradicijom, djelovati nepristrasno i sprečavati svaku politizaciju humanitarnih aktivnosti.

"Uprkos nelojalnoj konkurenciji određenih protivkandidata, koju su okupili protivnici Rusije, 31 delegacija od ukupno 54 članice Ekonomskog i socijalnog savjeta UN glasala je u korist Rusije", dodaje se u saopštenju.