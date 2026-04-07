UN glasa o zaštiti plovidbe kroz Ormuski moreuz: Kina blokirala rezoluciju, nastavljaju saradnju sa Rusijom

Savjet bezbjednosti UN glasa o zaštiti plovidbe u Ormuskom moreuzu. Zbog protivljenja Kine upotrebi sile, tekst rezolucije je ublažen dok traju tenzije između SAD i Irana.

Savjet bezbednosti UN trebalo bi u utorak da glasa o rezoluciji kojom bi se zaštitila komercijalna plovidba u Ormuskom moreuzu, ali u znatno ublaženom obliku nakon što se Kina, koja ima pravo veta, usprotivila odobravanju upotrebe sile, rekle su diplomate. Cijene nafte porasle su otkako su SAD i Izrael krajem februara napali Iran, što je izazvalo sukob koji traje više od pet nedjelja i u kojem je Teheran uglavnom zatvorio moreuz, ključnu energetsku arteriju.

Više nacrta, ali bez dogovora

Nastojanja Bahreina, koji trenutno predsedava 15-članim Savetom, da osigura usvajanje rezolucije uključivala su više nacrta kojima se nastojalo da se prevaziđe protivljenje Kine, Rusije i drugih. Najnovija verzija, u koju je Rojters imao uvid, izostavlja svako izričito odobrenje upotrebe sile.

Umjesto toga, tekst "snažno podstiče države zainteresovane za korišćenje komercijalnih pomorskih ruta u Ormuskom moreuzu da koordiniraju napore, odbrambene prirode i srazmerne okolnostima, kako bi doprinijele obezbjeđivanju bezbjednosti i zaštite plovidbe kroz moreuz".

Navodi se da bi takvi doprinosi mogli da uključuju "pratnju trgovačkih i komercijalnih brodova", a tekst takođe podržava napore "da se odvrate pokušaji zatvaranja, ometanja ili zadiranja u međunarodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz".

Za usvajanje potrebno devet glasova

Diplomate su rekle da ublažena verzija ima veće izglede za prolazak, ali i dalje nije jasno da li će uspjeti. Za usvajanje je potrebno najmanje devet glasova za i bez veta pet stalnih članica – Velike Britanije, Kine, Francuske, Rusije i SAD.

Bahrein, koji u svojim nastojanjima ima podršku drugih arapskih država Zaliva i Vašingtona, prošlog četvrtka je objavio nacrt kojim bi se odobrila "sva potrebna odbrambena sredstva" za zaštitu komercijalne plovidbe, ali je glasanje o tome odloženo u petak i subotu. Bahrein je ranije već uklonio izričitu referencu na obavezujuće sprovođenje.

Kina: "Neizbježna eskalacija"

Prošlog četvrtka Kina se usprotivila rezoluciji koja bi odobrila upotrebu sile, rekavši da bi to značilo "legitimizovanje nezakonite i neselektivne upotrebe sile, što bi neizbježno dovelo do dalje eskalacije i ozbiljnih posljedica".

Iran je u ponedjeljak poručio da želi trajan kraj rata i odupro se pritisku da se ponovo otvori moreuz, dok je američki predsjednik Donald Tramp upozorio da bi zemlja mogla biti "uništena" ako ne ispuni njegov rok do utorka uveče za postizanje dogovora.

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji rekao je u nedjelju, nakon razgovora sa svojim ruskim kolegom, da je Kina spremna da nastavi saradnju sa Rusijom u Savetu bezbednosti i ulaže napore u smirivanje situacije na Bliskom istoku. Vang je rekao da je osnovni način rješavanja pitanja moreuza što skorije postizanje prekida vatre. Kina je najveći svetski kupac nafte koja prolazi kroz Ormuski moreuz.