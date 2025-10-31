logo
Cvijanović: Komšić u Savjetu bezbjednosti UN govorio samo u svoje ime

Cvijanović: Komšić u Savjetu bezbjednosti UN govorio samo u svoje ime

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić je u Savjetu bezbjednosti UN govorio isključivo u svoje ime, a ne u ime BiH, niti Predsjedništva kao kolektivnog tijela, istakla je srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

cvijanovićeva o govoru željka komšića u UN Izvor: Srna/Goran Janjić

"Lažnim optužbama na račun Republike Srpske i izlizanim pričama o secesionizmu, Komšić opravdava strani intervencionizam, a prikriva sarajevski unitarizam. Sarajevo grčevito brani instrumente stranog intervencionizma, jer ih vidi kao sredstvo za ostvarivanje svoje političke agende", navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je ovo još jedna potvrda da u BiH ne stanuje zajednička vizija o bilo čemu, uključujući i nju samu.

Cvijanovićeva je navela da Republika Srpska smatra da je brutalnim djelovanjem raznih visokih predstavnika, suprotno Dejtonskom sporazumu, BiH pretvorena u laboratoriju.

Prema njenim riječima, eksperimenti na izgradnji države koji su u toj laboratoriji provođeni, uništili su unutrašnje povjerenje i dijalog, te degradirali smisao demokratski izabranih institucija.

"Nakon 30 godina eksperimentisanja treba otkloniti štetne posljedice stranog intervencionizma koji je dostigao vrhunac djelovanjem Kristijana Šmita. Tužno je slušati predstavnike političkog Sarajeva koji govore da BiH može opstati samo zahvaljujući nelegalnim intervencijama visokih predstavnika ili djelovanjem stranih sudija u Ustavnom sudu BiH koji su razgrađivali umjesto štitili Ustav BiH", dodala je ona.

Cvijanovićeva je naglasila da Republika Srpska smatra da umjesto laboratorijskog aparata zvanog OHR treba jačati demokratski kapacitet institucija na svim nivoima vlasti, reformisati pravosuđe i izbrisati štetne posljedice Šmitovog djelovanja.

"Obeshrabruje i razočarava stav EU kojim iskazuje podršku misiji visokog predstavnika, jer to upućuje na nedostatak vizije i odsustvo jasnog pristupa BiH, što joj i ne dozvoljava da se pozicionira na odgovarajuči način", napisala je Cvijanovićeva na "Iksu".

S druge strane, kako je navela, ohrabruje izjava američke predstavnice, koja je još jednom ponovila stav predsjednika Donalda Trampa i drugih zvaničnika administracije SAD da je za njih završena era izgradnje država.

"Republika Srpska ostaje posvećena miru i stabilnosti, kao i saradnji sa svima u BiH i regiji", zaključila je Cvijanovićeva.

