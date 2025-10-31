logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Njujorku počela sjednica Savjeta bezbjednosti UN o Bosni i Hercegovini (VIDEO)

U Njujorku počela sjednica Savjeta bezbjednosti UN o Bosni i Hercegovini (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

U Njujorku je počela polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN o situaciji u BiH.

Savjet bezbjednosti UN raspravlja o stanju u BiH Izvor: Shutterstock

Vlada Republike Srpske uputila je izvještaj Savjetu bezbjednosti koji će na sjednici predočiti ruski ambasador pri UN.

U izvještaju se ističe da destabilizujuća i nelegitimna vladavina neizabranog Kristijana Šmita mora biti okončana, a njegovi dekreti poništeni.

"Njegove nepromišljene i apsurdne odluke drastično su podigle tenzije, izazivaju krize jednu za drugom u BiH i sprečavaju razvoj demokratskih institucija u zemlji", navedeno je u izvještaju.

Vlada je u izvještaju još jednom potvrdila opredijeljenost Republike Srpske za Dejtonski sporazum i pozvala na njegovu primjenu u skladu sa izvornim tekstom.

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je Srni da će Rusija tokom sjednice Savjeta bezbjednosti zastupati principijelan stav da Kristijan Šmit nema legitimitet i da OHR treba zatvoriti.

Sjednicom Savjeta bezbjednosti predsjedava Rusija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

UN sjednica njujork Kristijan Šmit Savjet bezbjednosti UN

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ