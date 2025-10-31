U Njujorku je počela polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN o situaciji u BiH.

Izvor: Shutterstock

Vlada Republike Srpske uputila je izvještaj Savjetu bezbjednosti koji će na sjednici predočiti ruski ambasador pri UN.

U izvještaju se ističe da destabilizujuća i nelegitimna vladavina neizabranog Kristijana Šmita mora biti okončana, a njegovi dekreti poništeni.

"Njegove nepromišljene i apsurdne odluke drastično su podigle tenzije, izazivaju krize jednu za drugom u BiH i sprečavaju razvoj demokratskih institucija u zemlji", navedeno je u izvještaju.

Vlada je u izvještaju još jednom potvrdila opredijeljenost Republike Srpske za Dejtonski sporazum i pozvala na njegovu primjenu u skladu sa izvornim tekstom.

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je Srni da će Rusija tokom sjednice Savjeta bezbjednosti zastupati principijelan stav da Kristijan Šmit nema legitimitet i da OHR treba zatvoriti.

Sjednicom Savjeta bezbjednosti predsjedava Rusija.