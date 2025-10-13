logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se glavni sekretar UN-a povodom puštanja talaca: Apelovao na vraćanje posmrtnih ostataka ubijenih

Oglasio se glavni sekretar UN-a povodom puštanja talaca: Apelovao na vraćanje posmrtnih ostataka ubijenih

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Antonio Guteres, glavni sekretar UN-a obratio se na društvenim mrežama povodom oslobađanja živih talaca.

Guteres o oslobađanju izraelskih talaca Izvor: Krysja/Shutterstock

Glavni sekretar UN-a Antonio Guteres danas je pozdravio vijest o oslobađanju poslednjih živih izraelskih talaca zatočenih u Pojasu Gaze.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Na platformi X objavio je da osjeća "duboko olakšanje" zbog toga što su pojedinci koji su pretrpeli "ogromnu patnju" ponovo na slobodi i što će uskoro ponovo biti sa svojim porodicama. Guteres je ponovio apel da se posmrtni ostaci talaca ubijenih u Gazi vrate njihovim porodicama, prenosi Index.

Pozvao je sve strane da nadograde nedavno postignuti napredak i da ispune sve svoje obaveze prema primirju kako bi se "okončala noćna mora u Gazi". Takođe je rekao da UN podržava sve napore koji doprinose okončanju sukoba u Gazi i ublažavanju patnji civila. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

taoci Izrael UN

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ