Prva fotografija oslobođenog srpskog državljanina: "Vidjeli smo Alona sada, izgleda nevjerovatno"

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
Alon Ohel je oslobođen poslije dvije godine zarobljeništva.

Alon Ohel oslobođen iz zarobljeništva Hamasa Izvor: Twitter/Eran Efrat

Srpski državljanin Alon Ohel oslobođen je iz zarobljeništva Hamasa nakon dvije godine Fotografija je nastala nakon što su oslobođeni taoci, među kojima je i Alon, prešli granicu u Izrael.

Porodica čeka Alona u bazi u Reimu, a nakon što su prve snimke i fotografije svog sina, nisu krili oduševljenje.

"Vidjeli smo Alona sada, izgleda nevjerovatno, stoji na svojim nogama", kaže Idit Ohel.

"Smiješi se", kaže Kobi Ohel.

"On je jednostavno... on. Sa načinom na koji uvek stoji, drži ruke. Sladak je, sladak, sladak, ne možete zamisliti", rekla je uzbuđena majka.

Da podsjetimo, jutros oko 7 sati puštena je prva grupa talaca u okviru mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa.

