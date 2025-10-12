Sutra puštanje preživjelih izraelskih talaca koje je zarobio Hamas

Oslobađanje talaca koje Hamas drži u Gazi počeće sutra u ranim jutarnjim časovima, rekla je portparol Vlade Izraela Šoš Bedrosijan.

Izvor: Abdallah F.s. Alattar / AFP / Profimedia

Očekuje se da će svih 20 živih talaca biti oslobođeno zajedno, dodala je ona.

Portal "Tajms of Izrael" prenio je da će taoci biti pušteni između 4 i 6 časova ujutru i da će Crveni krst najaviti akciju izraelskoj strani dva sata unaprijed.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je rekao da je država spremna da primi sve taoce u bilo kom trenutku.

Sutra ističe rok od 72 časa za militantni pokret Hamas da oslobodi preostale taoce.

Vjeruje se da je 20 zarobljenika još živo, a da je 26 mrtvo.