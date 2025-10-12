Sutra puštanje preživjelih izraelskih talaca koje je zarobio Hamas

Oslobađanje talaca koje Hamas drži u Gazi počeće sutra u ranim jutarnjim časovima, rekla je portparol Vlade Izraela Šoš Bedrosijan.
Očekuje se da će svih 20 živih talaca biti oslobođeno zajedno, dodala je ona.
Portal "Tajms of Izrael" prenio je da će taoci biti pušteni između 4 i 6 časova ujutru i da će Crveni krst najaviti akciju izraelskoj strani dva sata unaprijed.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je rekao da je država spremna da primi sve taoce u bilo kom trenutku.
Sutra ističe rok od 72 časa za militantni pokret Hamas da oslobodi preostale taoce.
Vjeruje se da je 20 zarobljenika još živo, a da je 26 mrtvo.