Hamas okrenuo leđa pregovorima: Mirovni sporazum bez jedne strane

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Hamas je saopštio da neće učestvovati na zvaničnom potpisivanju sporazuma o okončanju rata u Gazi, koje će se održati u Egiptu, uz prisustvo posrednika, američkih i izraelskih zvaničnika, dok se više od 20 svjetskih lidera sprema za mirovni samit u Šarm el-Šeiku.

Hamas ne učestvuje u mirovnim pregovorima Izvor: YouTube/Screenshot/WION

Palestinska islamistička grupa Hamas saopštila je da neće učestvovati na zvaničnom potpisivanju sporazuma u Egiptu, čiji je cilj okončanje rata u Gazi. "Hamas neće učestvovati u procesu potpisivanja. Prisustvovaće samo posrednici, zajedno sa američkim i izraelskim zvaničnicima", rekli su izvori iz organizacije.

Pored Sjedinjenih Američkih Država i Egipta, u pregovorima je posredovao i Katar. Izrael i Hamas nisu vodili direktne razgovore o okončanju rata u Gazi. Američki predsednik Donald Tramp planira da otputuje u Egipat u nedelju na zvanično potpisivanje sporazuma između Izraela i Hamasa. Lideri iz više od 20 zemalja prisustvovaće samitu zakazanom za ponedjeljak u egipatskom letovalištu Šarm el-Šeik, sa ciljem okončanja rata u Pojasu Gaze, saopštilo je predsjedništvo Egipta.

Samit se održava nakon što je ranije ove nedelje postignuto primirje i dogovor o oslobađanju talaca između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas, u okviru američkog mirovnog plana.

Dolazi 20 svjetskih lidera

Američki predsjednik Donald Tramp i egipatski predsednik Abdel-Fatah el-Sisi predsedavaće sastankom, zvanično nazvanim "Samit za mir u Šarm el-Šeiku", navodi se u saopštenju egipatskog predsedništva objavljenom u subotu uveče.

Cilj samita je da se okonča rat u Pojasu Gaze i ojačaju napori za uspostavljanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, navedeno je u saopštenju. Imena svih učesnika još nisu zvanično objavljena.

Francuski predsjednik Emanuel Makron i generalni sekretar UN Antonio Gutereš već su potvrdili svoje prisustvo. Evropsku uniju će na samitu predstavljati predsjednik Evropskog saveta Antonio Kosta.

Britanski premijer Kir Starmer takođe će prisustvovati. Njemački kancelar Fridrih Merc primio je poziv za učešće, prema izvorima iz njemačke vlade. Pojedini mediji izvijestili su da će na samitu biti prisutni i predsjednik Turske, premijeri Španije i Pakistana, kao i monarh Bahreina. 

