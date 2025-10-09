logo
Hamas proglasio kraj rata u Pojasu Gaze: Ima 2 uslova za Izrael i Donalda Trampa

Hamas proglasio kraj rata u Pojasu Gaze: Ima 2 uslova za Izrael i Donalda Trampa

Hamas proglasio kraj rata u Pojasu Gaze.

Hamas proglasio kraj rata u Pojasu Gaze Izvor: Issam Rimawi / AFP / Profimedia

Hamas, palestinska militantna organizacija, je danas proglasila kraj rata u Pojasu Gaze, prenosi "Gardijan". Prethodno je ranije danas američki predsjednik Donald Tramp najavio kraj rata i razmjenu zarobljenika, a sada je to potvrdio i Hamas.

Kako saznaje "Rojters" iz pouzdanih izvora, premijer Gaze u izgnanstvu Kalil Al-Haja je saopštio da je Hamas dobio garancije od Sjedinjenih Američkih Država, Turske i arapskih zemalja koje su bile medijator u pregovorima o uspostavljanju prekida vatre i kraju oružanog sukoba na Bliskom istoku. Tramp je najavio i razmjenu ratnih zarobljenika za početak sljedeće sedmice.

Visoki zvaničnik Hamasa je otkrio i uslove Hamasa za potpuni prekid sukoba. Traži dvije stvari, to su otvaranje graničnog prelaza Rafah ka Egiptu i oslobođenje svih žena i djece talaca, prenosi "Skaj Njuz".

Tramp prvi najavio kraj rata na Bliskom istoku

"Kao što već znate, sinoć smo ostvarili veliki napredak na Bliskom istoku, mnogi ljudi su govorili da se to nikada neće dogoditi. Okončali smo rat u Gazi, stvorili smo mir i mislim da će to biti dugotrajni mir.

Obezbijedili smo razmjenu zarobljenika, trebalo bi da budu oslobođeni u ponedjeljak ili utorak. Njihovo oslobođenje je vrlo komplikovan proces", rekao je ranije danas Tramp.

hamas Gaza Palestina

