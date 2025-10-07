"Cijeli svijet podržava plan za mir u Gazi": Donald Tramp o pregovorima Izraela i Hamasa

Donald Tramp se oglasio o pregovorima Izraela i Hamasa.

Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio o pregovorima Izraela i Hamasa, palestinske militantne organizacije. Nakon što je Hamas prihvatio plan američkog predsjednika, počeli su pregovori u Egiptu.

"Mislim da postoji mogućnost da imamo mir na Bliskom istoku. Naš tim je tamo.

Bukvalno svaka zemlja na svijetu podržava ovaj plan. Postoji realna šansa da ostvarimo nešto", rekao je Tramp nakon sastanka sa premijerom Kanade Markom Karnijem u Bijeloj kući, prenosi "Skaj Njuz".

Šta žele Izrael i Hamas?

Hamas traži garancije da će se izraelska vojska zaista razoružati kada Hamas oslobodi preostale taoce. Sa druge strane, Tramp je od Izraela zatražio više puta u prethodnom periodu da prestane sa bombardovanjem Pojasa Gaze.

Potvrđen je manji broj napada izraelske vojske, ali i dalje nisu u potpunosti obustavili sve vojne operacije. Pregovori su počeli u Egiptu u jednom poznatom hotelu u odmaralištu Šarm el Šejk u Egiptu na Crvenom moru.

