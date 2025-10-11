Izrael bombardovao Liban: Ubijena jedna osoba, ranjeno sedam

Izrael je rano jutros napao iz vazduha južni Liban, u kojima je jedna osoba poginula, a ranjeno je sedam, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Izvor: Mahmoud ZAYYAT / AFP / Profimedia

U bombardovanju sela Msajleh pogođeno je mjesto na kojem se prodavala teška mehanizacija i uništen je veliki broj vozila.

Nakratko je bio prekinut saobraćaj na auto-putu koji vodi prema glavnom gradu Bejrutu, prenosi AP.

Israel attacked Lebanon again last night.pic.twitter.com/WB9zBNvKkP — Clash Report (@clashreport)October 11, 2025

Ministarstvo zdravlja kasnije je saopštilo da je ubijena osoba sirijski državljanin, dok su ranjeni jedan sirijski državljanin i šest Libanaca, uključujući dvije žene.

Izraelska vojska je objavila da je pogodila mjesto gdje su bile uskladištene mašine namijenjene za obnovu infrastrukture militantne grupe Hezbolah.

Od završetka rata između Izraela i Hezbolaha krajem novembra primirjem sklopljenim uz posredovanje SAD, Izrael gotovo svakodnevno vrši vazdušne napade u kojima su poginule desetine ljudi.

Izrael optužuje Hezbolah da pokušava da obnovi svoje kapacitete nakon što je grupa pretrpjela velike gubitke tokom rata koji je trajao 14 mjeseci.