logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Humanitarna katastrofa u Gazi: Amerika ponovo uložila veto, spriječila usvajanje rezolucije UN

Humanitarna katastrofa u Gazi: Amerika ponovo uložila veto, spriječila usvajanje rezolucije UN

0

Sjedinjene Američke Države su uložile veto na nacrt rezolucije Savjeta bezbednosti UN, koja je zahtijevala momentalni i bezuslovni prekid vatre u Pojasu Gaze i ukidanje ograničenja za humanitarnu pomoć.

Amerika uložila veto na rezoluciju o prekidu vatre u Gazi Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjedinjene Američke Države uložile su veto na nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojim se zahtijeva momentalni, bezuslovni i trajni prekid vatre u Pojasu Gaze i zahtijeva da Izrael ukine sva ograničenja na isporuku humanitarne pomoći u palestinsku enklavu.

U tekstu rezolucije koju je sastavilo 10 članica SB UN takođe se zahtijeva trenutno, bezuslovno i dostojanstveno oslobađanje svih izraelskih talaca koje drži Hamas, prenijeli su strani mediji

Za usvajanje je glasalo 14 od 15 zemalja članica SB UN, a ovo je bio šesti put da SAD ulože veto na sličan prijedlog o zaustavljanju rata u Gazi.

Od početka sukoba Izraela sa palestinskom militantnom grupom Hamas, koji je počeo nakon napada Hamasa na jug Izraela u oktobru 2023. godine, u sukobu u Pojasu Gaze stradalo 65.062 osoba.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gaza SAD Savjet bezbjednosti UN Savjet bezbjednosti veto

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ