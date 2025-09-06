Broj poginulih u Gazi prešao 64.000, stradala i beba stara 10 dana

Palestinski broj poginulih u Gazi prelazi 64.000, u skoro dvogodišnjem ratu, u pojasu Gaze, nakon što su pregovori o primirju propali.

Više od 64.000 Palestinaca je ubijeno u skoro dvogodišnjem ratu u Pojasu Gaze, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici, dok su Hamas i Izrael ponovili svoje međusobno nespojive zahtjeve za okončanje sukoba koji je počeo napadom te militantne grupe 2023. godine.

Izraelski napadi su ubili 28 ljudi, uglavnom žena i djece, tokom noći, prema bolničkim podacima, dok je Izrael nastavio ofanzivu u glađu pogođenom gradu Gaza. Brigadni general Efi Defrin, vojni portparol, izjavio je da izraelske snage kontrolišu 40% grada i da će operacija biti proširena „u narednim danima“.

U okupiranoj Zapadnoj obali, Izraelci su osnovali novo naselje u jednom palestinskom gradu, prema izvještaju jedne grupe koja prati izgradnju naselja.

Najnoviji napadi desili su se dok izraelske trupe djeluju u dijelovima Gaze s planovima da preuzmu potpunu kontrolu nad tim gradom. Najnaseljeniji palestinski grad dom je za oko milion ljudi, od kojih su mnogi već više puta raseljeni.

Bolnica Šifa u Gazi primila je 25 tijela, uključujući devetoro djece i šest žena, nakon što su izraelski napadi pogodili šatore u kojima su bili smješteni raseljeni ljudi, prema bolničkim zapisima. Među poginulima bila je i beba stara 10 dana. Još troje ljudi je ubijeno na jugu Gaze, prema bolnici Naser u Kan Junisu.

Maha Afana je rekla da su je napadi probudili usred noći dok je spavala u šatoru sa svojom decom u Gazi. Kada ih je provjerila, pronašla je tijela svog sina i kćerke prekrivena krvlju.

"Počela sam da vrištim“, rekla je.

Snimci agencije Associated Press prikazuju zgarišta šatora i razbacane ostatke. U pozadini se čuje nastavak izraelskog bombardovanja.

"Šta su ta djeca učinila državi Izrael? Nisu nosila nož niti oružje. Samo su spavala“, rekla je Hajam Basus, koja je izgubila rođaka u napadu.

Izraelska vojska nije odmah komentarisala napade, ali navodi da cilja isključivo militante i da pokušava da izbjegne civilne žrtve. Krivicu za smrt civila svaljuje na Hamas, tvrdeći da su militanti ukorijenjeni u gusto naseljenim područjima.

Raste broj poginulih

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je 64.231 Palestinac ubijen od početka rata. Najnoviji izvještaj uključuje oko 400 ljudi koji su ranije smatrani nestalima, a čija je smrt sada potvrđena.

Ministarstvo ne navodi koliko među poginulima ima militanata, a koliko civila, ali navodi da žene i djeca čine oko polovinu žrtava.

Ministarstvo je dio vlasti kojom upravlja Hamas i zapošljava medicinske radnike. Njegove brojke se smatraju pouzdanom procjenom ratnih žrtava od strane agencija UN-a i mnogih nezavisnih stručnjaka. Izrael osporava te brojke, ali ne nudi sopstvene podatke.

Pripadnici oružanih snaga predvođeni Hamasom su ubili oko 1.200 ljudi, uglavnom civila, i oteli 251 osobu u napadu na jug Izraela 7. oktobra 2023. Većina otetih je od tada oslobođena kroz primirja ili druge sporazume.

Nema napretka u pregovorima o primirju

Hamas je objavio da je spreman da vrati svih 48 talaca koje još uvijek drži — od kojih se za oko 20 smatra da su živi, prema izraelskim procjenama — u zamjenu za palestinske zatvorenike, trajno primirje, povlačenje izraelskih snaga iz cijele Gaze, otvaranje graničnih prelaza i početak obnove Gaze.

Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua odbacila je ponudu kao "manipulaciju“ i saopštila da će rat trajati sve dok svi taoci ne budu vraćeni, Hamas ne bude razoružan i Izrael ne uspostavi punu bezbjednosnu kontrolu nad teritorijom, dok bi civilnu administraciju preuzele druge strane.

Pregovori o privremenom primirju, kojim bi dio talaca bio oslobođen, propali su prošlog mjeseca kada je američki izaslanik za Bliski istok, Stiv Vitkof, napustio razgovore, okrivljujući Hamas. Hamas je kasnije prihvatio prijedlog za koji on i arapski posrednici kažu da je gotovo identičan ranijem koji je Izrael već prihvatio, ali nema javnih naznaka da su pregovori nastavljeni.

Izrael i SAD su nedavno nagovijestili da razmatraju sveobuhvatan dogovor, u kojem bi svi preostali taoci bili oslobođeni odjednom.

Novo naselje u gradu na Zapadnoj obali

Jedna organizacija koja nadgleda izgradnju naselja saopštila je da su Izraelci osnovali novo naselje u srcu palestinskog grada Hebrona, na okupiranoj Zapadnoj obali.

Peace Now (Mir Sada) navodi da su državno podržani doseljenici preuzeli zgradu na glavnom putu koji koriste Palestinci za pristup Starom gradu, gdje već žive stotine tvrdokornih doseljenika u naselju starom više decenija, koje čuvaju izraelske trupe u blizini palestinskih domova.

Izraelska vlada nije odmah komentarisala.

Stari grad Hebrona je dom važnog svetilišta koje poštuju i Jevreji i muslimani, a u kojem se vjeruje da su sahranjeni biblijski patrijarsi Avram, Isak i Jakov, zajedno sa svojim suprugama. To mjesto je često žarište izraelsko-palestinskog nasilja.

Izrael je zauzeo Zapadnu obalu, Gazu i Istočni Jerusalim tokom rata na Bliskom istoku 1967. godine. Palestinci žele sve tri teritorije za svoju buduću državu, a zajedno sa većinom međunarodne zajednice, naselja smatraju nelegalnim i preprekom za mir.

"Cilj osnivanja naselja u srcu hebronske kasbe jeste da se zauzmu nove oblasti grada i protjeraju Palestinci, slično onome što je urađeno u centru grada oko postojećih naselja“, navodi Peace Now.

"Naselje u Hebronu predstavlja najružniji oblik izraelske kontrole na okupiranim teritorijama. Nigde drugdje na Zapadnoj obali dominacija nije tako očigledna", dodaje se za PBC.

