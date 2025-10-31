Savjet bezbjednosti UN jednoglasno produžio mandat Euforove misije u BiH

Savjet bezbjednosti UN produžio je mandat Euforove Misije "Altea" u BiH za još godinu dana.
Produžetak je usvojen na sjednici u Njujorku, pred polugodišnju debatu, čija je tema situacija u BiH.
Rezoluciju o produžetku mandata Misije podržalo je svih 15 zemalja koje su glasale.
Vlada Republike Srpske uputila je izvještaj Savjetu bezbjednosti koji će na sjednici predočiti ruski ambasador pri UN.
U izvještaju se ističe da destabilizujuća i nelegitimna vladavina neizabranog Kristijana Šmita mora biti okončana, a njegovi dekreti poništeni.
"Njegove nepromišljene i apsurdne odluke drastično su podigle tenzije, izazivaju krize jednu za drugom u BiH i sprečavaju razvoj demokratskih institucija u zemlji", navedeno je u izvještaju.