Savjet bezbjednosti UN jednoglasno produžio mandat Euforove misije u BiH

Savjet bezbjednosti UN produžio je mandat Euforove Misije "Altea" u BiH za još godinu dana.

Izvor: EUFOR

Produžetak je usvojen na sjednici u Njujorku, pred polugodišnju debatu, čija je tema situacija u BiH.

Rezoluciju o produžetku mandata Misije podržalo je svih 15 zemalja koje su glasale.

Vlada Republike Srpske uputila je izvještaj Savjetu bezbjednosti koji će na sjednici predočiti ruski ambasador pri UN.

U izvještaju se ističe da destabilizujuća i nelegitimna vladavina neizabranog Kristijana Šmita mora biti okončana, a njegovi dekreti poništeni.

"Njegove nepromišljene i apsurdne odluke drastično su podigle tenzije, izazivaju krize jednu za drugom u BiH i sprečavaju razvoj demokratskih institucija u zemlji", navedeno je u izvještaju.