Savjet bezbjednosti UN: SAD i Francuska pozdravile odluke NSRS, Rusija optužila Zapad za antisrpsku politiku

Na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u NJujorku, održanoj povodom polugodišnje debate o situaciji u Bosni i Hercegovini, predstavnici više zemalja izrazili su podršku nedavnim odlukama Narodne skupštine Republike Srpske.

Izvor: Manuel Elias / Xinhua News / Profimedia

Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u UN ocijenila je da je ta odluka Narodne skupštine "doprinijela stabilnijem položaju Republike Srpske", te naglasila da su SAD, nakon tog poteza, odlučile da ukinu sankcije uvedene predsjedniku Miloradu Dodiku i drugim zvaničnicima Srpske. Kako je navela, cilj tog koraka je "ublažavanje krize u BiH i promocija stabilnosti".

"SAD ostaju privržene Dejtonskom mirovnom sporazumu i naprednoj, demokratskoj BiH. Stabilnost mora biti prioritet i pozivamo sve strane da se suzdrže od poteza koji bi mogli povećati tenzije", poručila je američka predstavnica, dodajući da Vašington više ne vodi politiku "upravljanja drugim zemljama silom", već podržava princip da BiH vode sva tri konstitutivna naroda.

Istakla je i važnu ulogu Euforove Misije "Altea" u očuvanju bezbjednosti u zemlji, te pozvala političke aktere da "iskoriste novu šansu za stabilnost kroz kompromis".

Francuska i Slovenija podržale odluke NSRS

Francuska je, takođe, pozdravila odluke Narodne skupštine Republike Srpske od 18. oktobra, uključujući imenovanje v.d. predsjednika Srpske. Zamjenik francuskog ambasadora u Savjetu bezbjednosti, Džaj Darmadikari, naglasio je da „zajednička budućnost Balkana leži u Evropskoj uniji" i da je to "poruka koju je prenio i predsjednik Emanuel Makron".

"Potrebno je nastaviti s reformskom agendom kako bi BiH mogla da uživa u Planu rasta za Zapadni Balkan, što uključuje imenovanje glavnog pregovarača za članstvo u EU i donošenje ključnih zakona iz oblasti pravosuđa", rekao je Darmadikari.

On je podsjetio da je institucija visokog predstavnika predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom i da ima "veliku odgovornost za implementaciju civilnih aspekata tog sporazuma", te dodao da je Francuska posvećena miru, stabilnosti i bezbjednosti u BiH.

Ambasador Slovenije u UN, Samuel Žbogar, rekao je da je sjednica Narodne skupštine RS od 18. oktobra "označila pomjeranje od konfrontacije" i ocijenio da je BiH na važnoj raskrsnici između obnove povjerenja u institucije i rizika od novih podjela.

"Nedavna dešavanja u Republici Srpskoj pokazuju da je pozitivna promjena moguća. Vrijeme je da BiH sprovede reforme i preuzme odgovornost za svoju budućnost", poručio je Žbogar, pozdravivši jednoglasnu odluku o produženju mandata Euforove misije "Altea".

Iz Londona podrška izborima

Britnska predstavnica u Savjetu bezbjednosti UN Dženifer Meknojtan rekla je da Velika Britanija poštuje Dejtonski mirovni sporazum i poziva sve političke aktere u BiH da pokažu političku hrabrost i zajedno rade za dobrobit svih građana.

Ona je na polugodišnjoj debati u Savjetu bezbjednosti UN o situaciji u BiH rekla da Britanija podržava Dejtonski mirovni sporazum koji predviđa dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kao i evroatlantske integracije zemlje.

"Pozivamo sve aktere da poštuju vladvinu prava i da poštuju teritorijalni integirtet i suverenitet BiH", rekla je Meknojtanova, ističući da Britanija poštuje Sud BiH.

Prema njenim riječima, predsjednički izbori u Republici Srpskoj predstavaju priliku.

"Ohrabrujemo i pozivamo sve da se fokusiraju na konstruktivnu politiku saradnje, uključujući i između dva entiteta", istakla je Meknojtanova.

Ona je ponovila podršku visokom predstavniku koje je, kakao je rekla, zadužen za implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Predstavnik Južne Koreje ocijenio je da je BiH "izbjegla mogući sukob", istakavši doprinos misije "Altea" očuvanju mira. Ambasador Paname pozdravio je odluke Centralne izborne komisije BiH, donijete na osnovu sudskih odluka, i najavio da će Panama "pažljivo pratiti predstojeće prijevremene izbore u Republici Srpskoj".

Predstavnica Grčke istakla je da pozdravlja sve poteze koji su "doveli do deeskalacije tenzija u BiH".

Rusija optužila Zapad za antisrpsku politiku

Za razliku od zapadnih zemalja, Rusija je zauzela oštar ton prema Zapadu. Ambasador Vasilij Nebenzja rekao je da "Zapad žrtvuje godine međunarodnih napora da stabilizuje BiH i sprovodi otvoreno antisrpsku politiku".

"Postupci zapadnih zemalja doveli su do toga da se srpskom narodu nameću tuđe vrijednosti, čime se ugrožava njegov identitet. To podriva sistem uspostavljen Dejtonskim sporazumom", izjavio je Nebenzja, koji je ujedno i predsjedavajući sjednice.

On je upozorio da je ova godina "obilježena krizom bez presedana u BiH" i da je uloga Savjeta bezbjednosti "važnija nego ikad".

"Umjesto da se podstakne unutrašnji dijalog i traže kompromisna rješenja, svjedočimo želji da se produži spoljno upravljanje suverenom zemljom", zaključio je ruski ambasador.