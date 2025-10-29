Ukinute sankcije Dodiku, Cvijanovićevoj, Viškoviću, ATV-u...

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD ažurirala je listu posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN listu), čime su ukinute sankcije za više firmi i pojedinaca iz BiH

Izvor: Borislav Zdrinja

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD izdala je Opštu licencu 129 koja se odnosi na Rusiju, pod nazivom "Dozvoljavanje transakcija koje uključuju kompanije Rosneft Deutschland GmbH i RN Refining & Marketing GmbH".

Na kraju, OFAC je ažurirao svoju listu posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN listu).

Sankcije su ukinute i Alenu Šeraniću, ministru zdravlja Srpske, Milošu Bukejloviću, bivšem ministru pravde, Nenadu Stevandiću, predsjedniku Narodne skupštine Srpske, Radovanu Viškoviću, bivšem predsjedniku Vlade, Igoru i Gorici Dodik, Petru Đokiću, ministru energetike, Srebrenki Golić, predsjedavajućoj Doma naroda Srpske, Staši Košarcu, ministru spoljne trgovine BiH, Siniši Karanu, bivšem ministru unutrašnjih poslova, Rajku Kuzmanoviću, bivšem predsjedniku Srpske, i drugima.

Na listi se nalaze i brojni privredni subjekti, uključujući Alternativnu televiziju (ATV), Prointer ITSS, Infinity Media / Infinity International Group, Agro Voće, Fruit Eco, Global Liberty, Agape restoran...

Kompletnu listu možete pogledati ovdje.

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da su je "po slijetanju u Pariz, gdje će se sastati sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, dočekale lijepe vijesti da su skinute američke sankcije za 30 fizičkih i sedam pravnih lica iz Republike Srpske, uključujući i njene najviše zvaničnike".