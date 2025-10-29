logo
Ukinute sankcije Dodiku, Cvijanovićevoj, Viškoviću, ATV-u...

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD ažurirala je listu posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN listu), čime su ukinute sankcije za više firmi i pojedinaca iz BiH

dodik.jpg Izvor: Borislav Zdrinja

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD izdala je Opštu licencu 129 koja se odnosi na Rusiju, pod nazivom "Dozvoljavanje transakcija koje uključuju kompanije Rosneft Deutschland GmbH i RN Refining & Marketing GmbH".

Na kraju, OFAC je ažurirao svoju listu posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN listu).

Sankcije su ukinute i Alenu Šeraniću, ministru zdravlja Srpske, Milošu Bukejloviću, bivšem ministru pravde, Nenadu Stevandiću, predsjedniku Narodne skupštine Srpske, Radovanu Viškoviću, bivšem predsjedniku Vlade, Igoru i Gorici Dodik, Petru Đokiću, ministru energetike, Srebrenki Golić, predsjedavajućoj Doma naroda Srpske, Staši Košarcu, ministru spoljne trgovine BiH, Siniši Karanu, bivšem ministru unutrašnjih poslova, Rajku Kuzmanoviću, bivšem predsjedniku Srpske, i drugima.

Na listi se nalaze i brojni privredni subjekti, uključujući Alternativnu televiziju (ATV), Prointer ITSS, Infinity Media / Infinity International Group, Agro Voće, Fruit Eco, Global Liberty, Agape restoran...

Kompletnu listu možete pogledati ovdje.

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da su je "po slijetanju u Pariz, gdje će se sastati sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, dočekale lijepe vijesti da su skinute američke sankcije za 30 fizičkih i sedam pravnih lica iz Republike Srpske, uključujući i njene najviše zvaničnike".

BL

A šta je druga strana dobila pravo je pitanje. Nek nam je Bog na pomoci

Maja

Da smo neki narod uzeli bi motke i potjerali ove iz institucija, a s njima i ove što pričaju kako su bolji od njih...

zole

NATO nema alternativu, izgleda da će samo Srbija ostati uskraćena za evroatlaske integracije

zole

Nisu oni krivi mi smo krivi

