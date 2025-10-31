logo
Čović: Ukidanje sankcija zvaničnicima iz Srpske znak zaokreta američke politike prema BiH 2

Čović: Ukidanje sankcija zvaničnicima iz Srpske znak zaokreta američke politike prema BiH

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
2

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je ukidanje sankcija zvaničnicima i drugim licima iz Republike Srpske zaokret američke politike i da će biti doprinos miru i postizanju dugoročnih rješenja za stabilnost BiH.

Čović o ukidanju američkih sankcija Izvor: Srna, Borislav Zdrinja

Čović je naveo da to svjedoči o potpuno drugačije pristupu administracije Donalda Trumpa u odnosu na period od prije deset mjeseci.

Očekuje da će zaokret američke politike prema BiH biti doprinos miru i postizanju dugoročnih rješenja koja bi stabilizovala odnose i garantovala ravnopravnost konstitutivnih naroda u ovoj zemlji.

"Ako je to doprinos da mi u miru pokušamo naći rješenja za BiH, onda smo na dobrom putu da napravimo dogovor i da ratne rane i ožiljci ostanu negdje iza nas", rekao je Čović novinarima u Mostaru.

On je dodao da je glavna misija politike hrvatskog naroda da se "stabilizuju odnosi da bi BiH otvorila evropski put".

Čović vjeruje da će se na zasjedanju Evropskog savjeta u decembru moći donijeti odluka o određivanju datuma početka pregovora s BiH.

Tagovi

Dragan Čović sankcije Milorad Dodik

Nije Ruža

Reakcija na izjavu Grlić Radman i Rangel, koji pozivaju na ustavnu reformu u BiH: Građanima RBiH nije potrebno mišljenje stranaca o unutarnjem uređenju vlastite države!

Nije Ruža

Draga djeco! Šta vidimo na ovoj slici? Na ovoj slici vidimo dva Dalmatinca, koji su sebi umislili da potječu od Mađara i Bjelo-Rusa, pa zbog svoje intelektualne ograničenosti dijele sve ravnopravne građane RBiH na nekakva umišljena i izmišljena porijekla, nazivajući ih "konstutativnim narodima" i time negiraju ravnopravnost svih građana RBiH koji se ne slažu s njihovim diskriminatorskim pogledom na stanovništvo RBiH!

