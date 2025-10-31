Čović: Ukidanje sankcija zvaničnicima iz Srpske znak zaokreta američke politike prema BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je ukidanje sankcija zvaničnicima i drugim licima iz Republike Srpske zaokret američke politike i da će biti doprinos miru i postizanju dugoročnih rješenja za stabilnost BiH.

Izvor: Srna, Borislav Zdrinja

Čović je naveo da to svjedoči o potpuno drugačije pristupu administracije Donalda Trumpa u odnosu na period od prije deset mjeseci.

Očekuje da će zaokret američke politike prema BiH biti doprinos miru i postizanju dugoročnih rješenja koja bi stabilizovala odnose i garantovala ravnopravnost konstitutivnih naroda u ovoj zemlji.

"Ako je to doprinos da mi u miru pokušamo naći rješenja za BiH, onda smo na dobrom putu da napravimo dogovor i da ratne rane i ožiljci ostanu negdje iza nas", rekao je Čović novinarima u Mostaru.

On je dodao da je glavna misija politike hrvatskog naroda da se "stabilizuju odnosi da bi BiH otvorila evropski put".

Čović vjeruje da će se na zasjedanju Evropskog savjeta u decembru moći donijeti odluka o određivanju datuma početka pregovora s BiH.