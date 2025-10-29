Amerikanci ukinuli sankcije skoro svima, ali ne i SDS-u

Iako su sankcije ukinute Miloradu Dodiku i većini zvaničnika bliskih njemu, Srpska demokratska stranka (SDS) i dalje ostaje na OFAC listi sankcionisanih.

Izvor: Vedran Ševučuk/Mondo.ba

„Bivšem predsjedniku Republike Srpske i svim povezanim licima i firmama skinute su američke sankcije. Kolektivno su skinuti sa OFAC liste! Dok Srpska demokratska stranka, koja je stvorila i s narodom odbranila Republiku Srpsku, i dalje ostaje pod tim istim sankcijama“, rekao je visoki funkcioner SDS-a Milan Miličević.

Istakao je da sankcije Srpskoj demokratskoj stranci niti sankcionisanim članovima Srpske demokratske stranke nisu skinute jer oni, kako tvrdi, ne trguju interesima Republike Srpske.

"Nismo prodavali ni narod, ni institucije, ni prirodna bogatstva. Mi smo pod sankcijama jer smo ostali svoji, jer nismo klekli ni pred jednim centrom moći, ni sa jedne strane svijeta", kaže Miličević.

Miličević se šta su vladajući morali prodati da bi dobili ovaj "poklon".

„Da li je u pitanju Elektroprivreda, koju već godinama zadužuju, razgrađuje i predaje u ruke pojedincima i stranim kompanijama? Da li su u pitanju rude koje rasprodaju za šaku dolara, dok narod ostaje bez koristi, čiste prirode i bez budućnosti? Ili su možda u pitanju naše šume, koje nestaju pod firmama raznih šumokradica?“

On navodi da je možda ipak najveća trgovina ona politička.

„Da li je za skidanje sankcija prodat dio teritorije Republike Srpske radi stvaranja trećeg entiteta, samo da bi spasili sebe i svoju imperiju? Dok oni sebi kupuju oproštaj, Republika Srpska gubi svakog dana - institucije, dostojanstvo i vjeru u pravdu“, ističe Miličević.

Kaže da niko u Srpskoj demokratskoj stranci neće puziti i moliti za milost bilo koga, niti će je plaćati.

„Mi smo pod sankcijama zato što smo dosljedni, zato što ne prihvatamo da budemo ničiji vazali, i zato što branimo ono što su naši očevi stvorili krvlju i žrtvom. Zato i pitam - šta je zapravo dato za ovu uslugu? Jer ništa u međunarodnoj politici nije besplatno. Narod treba da zna razliku između onih koji brane Srpsku i onih koji je prodaju pod izgovorom da je štite. Izdaja se ne zove diplomatija. Izdaja je – izdaja. A istorija će vrlo brzo pokazati ko je koga i za šta prodao“, jasan je Miličević.

Sličnog stava je i njegov stranački kolega Ognjen Bodiroga.

"Protiv sam da bilo koji pojedinac bude na američkoj crnoj listi, ali je činjenica da nikome iz SDS-a nisu ukinute sankcije, a neki su od 2003. godine na američkoj crnoj listi", poručio je šef Kluba poslanika Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga.

„Je li sad svima jasno kakav trgovac je godinama bio na vlasti? Naravno, Srpskoj demokratskoj stranci nisu skinute sankcije, niti je vraćen račun koji je ugašen. Postavljanje NATO lobiste za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske i usvajanje Reformske agende, gdje imamo veliki prenos nadležnosti, kao i neodrživanje referenduma kojim bi se odbacila presuda Miloradu Dodiku, koju je on ujedno i prihvatio, jer je platio godinu dana zatvora – očigledno su bili dio dogovora“, kaže Bodiroga i pita: „Šta je još prodala ova nakardna vlast u Republici Srpskoj samo da bi pojedinci sačuvali svoje milijarde - tek ćemo da vidimo. Narode, je li sad sve kristalno jasno?“

Podsjećamo, kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD ažurirala je listu posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN listu), čime su ukinute sankcije za više firmi i pojedinaca iz BiH.

(Mondo)