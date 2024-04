Zbog američkih sankcija: Službenici SDS-a završili na birou

Predsjednik SDS-a Milan Miličević rekao je danas da je ta stranka zbog gašenja računa i platnog prometa usljed američkih sankcija odlučila da službenike zaposlene u stranci uputi na Zavod za zapošljavanje kako bi ostvarili novčanu pomoć koja ih sleduje po zakonu.

Izvor: Vedran Ševučuk/Mondo.ba

"Radnici su, da ne bi izgubili svoje pravo koje mogu da ostvare na birou rada kroz određeni procenat ličnog dohotka, plaćene poreze i doprinose, dobili ugovore o rješenju o otkazu da bi mogli da se prijave na biro da ne bi izgubili to pravo jer postoje zakonski rokovi za prijave", rekao je Miličević.

On očekuje da će u tom međuprostoru, dok budu na birou, a taj period će zavisiti od ostvarenog radnog staža, biti riješen problem njihovog finansiranja preko zakonom definisanih načina, što stranku sleduje preko lokalnih i republičkih budžeta od odbornika i poslanika, s obzirom da je to novac koji je i služio za isplatu ličnih dohodaka radnicima.

Miličević je rekao da nema drugog načina isplate ličnog dohotka, osim preko računa.

"Dakle to je razlog zašto je to tako, a razliku u plati, jer je to niži lični dohodak na birou nego ovaj regularni, nastojaćemo da im refundiramo na drugi način i to nije nova vijest", rekao je Miličević.

Račun SDS-a ugašen je 29. marta. SDS je od 2004. godine na crnoj listi američke Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija.

