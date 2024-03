SDS-u ugašen jedini račun u banci zbog američkih sankcija iz 2004. godine

Jedini račun Srpske demokratske stranke preko kojeg je ova partija funkcionisala zbog sankcija je danas ugašen, čime je njeno finansiranje dovedeno pod znak pitanja, a 35 zaposlenih ostaje bez svojih zakonito zarađenih plata, rekli su u SDS.

Izvor: SDS saopštenje

Oo je potvrdio predsjednik SDS Milan Miličević koji kaže da su uložili žalbe kako banci, tako i Ombudsmanu BiH i Agenciji za bankarstvo RS, na rješenja i odluke banke, te se nada da će uskoro moći legalno ponovo otvoriti račun.

"Oko 35 radnika u SDS radi u našim opštinskim odborima, od tehničkih sekretara do dijela ljudi koji rade u sekretarijatu u Banjaluci. U ovom momentu, formalno pravno oni ne mogu da prime platu bez računa firme, ali kao i bilo ko ko je ostao bez posla, imaju pravo da preko Zavoda za zapošljavanje ostvare svoja prava. To je zakon propisao. Međutim, stranka mora voditi računa o svojim ljudima i mi ćemo, do momenta otvaranja računa, omogućiti im da normalno žive", rekao je Milićević za i dodao da već imaju plan zbrinjavanja radnika, ali da ne želi otkrivati detalje prije sastanka rukovodilaca.

Na pitanje da li su postojeća sredstva ostala zarobljena u banci, Miličević kaže da nisu imali značajniji iznos, jer je novac koji je uplaćivan redovnim putem, od članarina, Narodne skupštine RS i iz Parlamenta BiH trošen na sve ono što stranka mora da plati, od zakupnina, komunalija, poreza, doprinosa, do dugova dobavljačima i tako dalje.

"Finansijski, partija će ubuduće veoma teško funkcionisati, jer su nam tokovi novca obustavljeni i ugrožena su nam prava da funkcionišemo kao stranka. Ipak, mi ćemo nastaviti da funkcionišemo kao i do sada u smislu partije. Račune ćemo sami plaćati", rekao je Miličević.

SDS je jedina politička partija koja se nalazi na crnoj listi Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).

Ova stranka je više od dvije decenije pod sankcijama i imala je račun u samo jednoj banci u Srpskoj, piše Capital.

(MONDO)