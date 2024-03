UGAŠEN RAČUN SDS-a: I banke u FBiH počele zatvarati račune osobama s američke crne liste

Zbog opasnosti da bi se banke u BiH mogle naći u velikom problemu zbog osoba koje su pod američkim sankcijama, mnogi koji se nalaze na “crnim listama” iz oba entiteta ostaju bez ličnih računa.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Osobe s američke crne liste, a koje su na budžetu Republike Srpske, su pronašle način kako da primaju platu i druga lična primanja dok je pred osobama koje su na budžetu BiH (Parlamentarna skupština BiH, Tužilaštvo BiH, Predsjedništvo BiH…) veliki problem.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za Klix.ba da će on platu primati putem uputnice u pošti i da tu neće biti smetnji.

Ministarstvo finansija Republike Srpske će nastaviti uplaćivati penziono i zdravstveno osiguranje kao i do sada, ali plate će osobama koje se nalaze na OFAK listi biti uplaćivane na pošte u Srpskoj gdje će oni podizati novac u gotovini.

Dakle, sankcionisanim osobama je onemogućen kartični promet putem vlastitog računa.

Ipak, Stevandić kaže da postoji i drugi načini da se vrše transakcije i da će svi morati biti “kreativni”.

Stevandić je juče rekao da ima informaciju da će zbog američkih sankcija biti i zatvoren račun SDS pa će sada biti pravo pitanje kako će ova stranka dobiti novac koji im pripada iz budžeta različitih nivoa vlasti.

Kako Klix saznaje i banke u Federaciji BiH počele su zatvarati račune osobama koje se dio OFAK liste sankcija.

Na njoj su trenutno Asim Sarajlić, Osman Mehmedagić, Dijana Kajmaković, Gordana Tadić, Marinko Čavara, Fadil Novalić.

Za razliku od osoba iz Srpske koje su većinom na entitetskom budžetu (Dodik, Stevandić, Višković, Šeranić…) i gdje Ministarstvo finansija RS može platu uplaćivati u poštu, na nivou BiH situacija je mnogo složenija.

Osobe koje primaju platu iz trezora BiH, neće biti u mogućnosti primiti i podići platu u pošti jer zakon na nivou BiH nije predvidio da Ministarstvo finansija i trezora BiH plate uplaćuje na poštanski račun.

To znači da će, naprimjer Marinko Čavara, Gordana Tadić, Dijana Kajmaković i Željka Cvijanović za sada biti bez plate.

Neki od njih su rekli da se ovime krše osnova ljudska prava u pogledu raspolaganja imovine i zarađene plate te da banke jednostrano raskidaju ugovore iako nemaju osnov za to.

Kažu i da su istraživali slične slučajeve u Njemačkoj i Velikoj Britaniji te da su te države zaštitile svoje državljane od američkih sankcija kada je u pitanju isplaćivanje plata.

Istovremeno zatvoren je i račun SDS, a to je za Klix potvrdio predsjednik te stranke Milan Miličević.

On je rekao da je stranka imala jedan račun i da je on sada u fazi zatvaranja, ali da za to danas nije zaslužan SDS već neki drugi.

Ipak kaže da u SDS-u imaju ideju i način kako da nastave vršiti uplate i isplate novca, no o detaljima nije želio govoriti. Samo je istakao da neće biti ugrožena organizacija niti djelovanje i da će sve biti legalno.

(Mondo)