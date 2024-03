Dodik u NSRS: Ugasio sam račune. Ako vidim da Republika ima probleme, pitaću narod na referendumu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas, u uvodnom obraćanju poslanicima u Narodnoj skupštini RS, da ne želi da se priča o sankcijama koje su uvedene njemu i njegovoj porodici, da je on ugasio račune u bankama, te podvukao da ide do kraja.

On je je kazao da ima saznanja da je navodno OHR poslao pismo patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, tražeći sastanak Dodika i Šmita.

Posebna sjednica Narodne skupštine RS počela je danas u Banjaluci i razmatra se aktuelna bezbjednosna i politička situacija u svijetu sa aspekta reperkusija na RS.

"Ja sam pristao na ovu funkciju i znao sam šta me čeka i nemam pravo da se žalim i ne želim da me iko sažalijeva, idem do kraja za srpski narod i RS. Do kraja!", istakao je Dodik.

Poručio je da nema namjeru da odustane.

"Ne bojim se, krećem u novu fazu borbe za RS. Kako će se moj život odvijati, to je manje važno. Nemojte ovdje pričati o sankcijama, ja sam svoje račune ugasio, moja porodica je sankcionisana. Nastaviću, dok god imam podršku. Ako vidim da RS može imati problem, pitaću narod na referendumu šta misli o tom", poručio je Dodik.

U okviru jednočasovnog obraćanja poslanicima skupštine, Dodik je, između ostalog, rekao da nema kartice za plaćanje i da ih nikada nije ni imao.

„Ali uvijek u džepu imam nešto novca. A imam i prijatelje“, dodao je Dodik.

Ponovo je govorio i o Srebrenici, naveo kako je bilo „nekih politički motivisanih presuda“.

„Pokušava se veliko stradanje i Srba i Bošnjaka da se izdvoji ako ekskluzivitet samo jednog naroda i nametne kao globalna istina“, kazao je Dodik.

Ponovio je i stavove da „BiH nije ustavna zemlja i da nema budućnosti“, te da je „najpametnije da se sjedne i razgovara o razlazu na miran način“.

Nije izostavio ni Sud i Tužilaštvo BiH i rekao je da su to mjesta terora prema Srbima i Republici Srpskoj.

„Bošnjacima perspektivno može da pripada 25 odsto. Vaše nije ni Novi Grad ni Kozarska Dubica... Dočekaćemo trenutak da ćemo se od vas odvojiti“, rekao je Dodik.

Naveo je i da se nametanjem zakona zabija nož u leđa BiH, te podvukao da u BiH zakone donosi samo Parlamentarna skupština BiH.

„Nećete to? Šta hoćete onda? Mislite da smo blesavi i ludi. Vidjećete koliko smo blesavi i ludi u narednom periodu“, kazao je Dodik.

Dodik je Ameriku, Veliku Britaniju i Njemačku nazvao „udruženi zločinački poduhvat“.

„Oni vode hibridni rat koji podrazumijeva sankcije. Rade sa nevladinim sektorom protiv RS, finansiraju medije, na sceni je obojena revolucija, prijete bankama da ne smiju da sarađuju sa pojedincima i privrednim subjektima koji nisu po njihovoj volji da bi RS gurnuli u bankrot“, izjavio je Dodik.

Naveo je da su imali sastanak sa bankama tražeći od njih da zatvore račune onima koji se nalaze na njhovim listama.

„To je protivzakonito. Čak i oni koji su činili najveće zločine protiv čovječnosti, moraju da imaju određena prava u pogledu tekućih računa“, istakao je Dodik.

Obrušio se još jednom na američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija i iznio niz optužbi, da je „isfrustriran, zaostao, zapušten u političkom smislu, korumpiran...“.

„Njemačka se nameće kao vlasnik BiH. Posljednjih godinu dana i više se tako pokazuje. Ne možemo ih shvatiti kao dobru zemlju, jeste moćna ali nije prijateljska“, istakao je Dodik.

