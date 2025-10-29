Dodik zahvalio Trampu na ukidanju sankcija: "Ispravljena nepravda prema Srpskoj"

Milorad Dodik zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trampu i njegovim saradnicima što su, kako navodi, ispravili veliku nepravdu nanesenu Srpskoj, njenim predstavnicima i njihovim porodicama, a koju su stvorile administracije Baraka Obame i Džozefa Bajdena.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je istakao da odluka o ukidanju sankcija nije samo pravna, već moralna rehabilitacija istine o Republici Srpskoj i svima koji joj časno služe.

"Još jednom se pokazalo da je sve ono što je izgovoreno protiv nas bila laž i propaganda, na kojima je izgrađen veliki nered koji je stvorio Kristijan Šmit - nered koji se sada mora počistiti. Onima koji su ovih godina likovali i vjerovali u tuđe laži mogu oprostiti sve, osim godina koje smo izgubili zato što su vjerovali da će Republika Srpska pasti. Danas je jasno - nikada neće pasti", napisao je Dodik na "Iksu".

Ministarstvo finansija SAD ukinulo je sankcije Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću, kao i ostalim osobama i preduzećima koje su uvedene u vrijeme prethodne američke administracije.

(Srna)