Stanivuković o ukidanju sankcija Dodiku: Prodali su Narodnu skupštinu, a račun za ustupke tek će stići

Predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković reagovao je nakon što su Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije pojedinim zvaničnicima vlasti Republike Srpske, poručivši da se, kako kaže, "nisu borili za Republiku Srpsku, već isključivo za sebe".

Izvor: Grad Banjaluka

"Prodali su Narodnu skupštinu Republike Srpske da bi ‘Agape’ ponovo radio. Poništili su usvojene zakone da bi ‘Eko Fruit’ opet dobijao subvencije. Odustali su od referenduma da bi imali lične račune. Otišli su na Sud BiH, koji navodno ne priznaju, da bi mogli putovati. Stavljali su Trampovu glavu na Palatu da ‘Prointer’ može ponovo da pljačka. Dvije godine umjesto na razvoj Republike Srpske, potrošili su na trgovanje za svoj lični spas", poručio je Stanivuković.

On je ocijenio da je javnost danas svjedok "najskuplje političke transakcije u istoriji Republike Srpske", u kojoj su, kako tvrdi, lični interesi stavljeni iznad interesa naroda.

"Još ne znamo šta su sve dali, ali znamo jedno – s obzirom na to da su SDS i ostali ostali na crnoj listi, nisu se borili za Republiku Srpsku, već za sebe. A račun za ove ustupke tek će nam stići", dodao je Stanivuković.

Na kraju je upitao: "Ako je ovo, kako kaže Dodik, ‘neka druga Amerika’, da li je NATO ostao isti? I da li je porodični račun bio vrijedan i tog ustupka?"

Podsjećamo, Sjedinjene Američke Države ukinule su juče sankcije predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i članovima njegove porodice i saradnicima, koje su bile uvedene zbog, kako je tada navedeno, "podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i prijetnji stabilnosti u BiH".

Odluka je objavljena u ažuriranom izvještaju Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), kojom su pojedinci i kompanije povezane s vlastima Republike Srpske uklonjeni sa crne liste.