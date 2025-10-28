Ustavni sud BiH o presudi Dodiku na vanrednoj sjednici 4. novembra

Ustavni sud BiH će 4. novembra 2025. godine odlučivati o meritumu po apelaciji Milorada Dodika, najavljeno je iz Ustavnog suda BiH.
“Sada sam provjerio na sajtu Ustavnog suda da je zakazana 10. vanredna plenarna sjednica za 04.11. sa tačkom dnevnog reda Apelacija u predmetu Milorad Dodik. Radi se o apelaciji protiv presude od 12. juna 2025. godine koju smo mi podnijeli 5. avgusta i koju smo kasnije dopunjavali”, rekao je za ATV Goran Bubić, advokat Milorada Dodika.
Podsjećamo, tim Milorada Dodika podnio je dvije apelacije Ustavnom sudu BiH – jednu 5. avgusta u odnosu na presudu Suda BiH, drugu 5. septembra u odnosu na odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjednika i raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.
Milorad Dodik je u okviru apelacija tražio i privremene mjere na primjenu presude Suda BiH i odluke CIK-a, ali Ustavni sud do danas o tome nije odlučivao. Umjesto toga, odlučivaće se o samom sadržaju apelacije na 10. vanrednoj plenarnoj sjednici Ustavnog suda BiH.