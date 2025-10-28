Ustavni sud BiH o presudi Dodiku na vanrednoj sjednici 4. novembra

Ustavni sud BiH će 4. novembra 2025. godine odlučivati o meritumu po apelaciji Milorada Dodika, najavljeno je iz Ustavnog suda BiH.

Izvor: MONDO

“Sada sam provjerio na sajtu Ustavnog suda da je zakazana 10. vanredna plenarna sjednica za 04.11. sa tačkom dnevnog reda Apelacija u predmetu Milorad Dodik. Radi se o apelaciji protiv presude od 12. juna 2025. godine koju smo mi podnijeli 5. avgusta i koju smo kasnije dopunjavali”, rekao je za ATV Goran Bubić, advokat Milorada Dodika.

Podsjećamo, tim Milorada Dodika podnio je dvije apelacije Ustavnom sudu BiH – jednu 5. avgusta u odnosu na presudu Suda BiH, drugu 5. septembra u odnosu na odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjednika i raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Milorad Dodik je u okviru apelacija tražio i privremene mjere na primjenu presude Suda BiH i odluke CIK-a, ali Ustavni sud do danas o tome nije odlučivao. Umjesto toga, odlučivaće se o samom sadržaju apelacije na 10. vanrednoj plenarnoj sjednici Ustavnog suda BiH.