Komšić pred Savjetom bezbjednosti UN-a: Ukidanje OHR-a značilo bi kraj Dejtona

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić obratio se danas Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika za BiH Kristijana Šmita.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Komšić je zahvalio članicama Savjeta na produženju mandata misiji EUFOR Altea, te upozorio na političke procese koji, kako je rekao, imaju za cilj secesiju Republika Srpska od Bosne i Hercegovine.

U obraćanju je istakao da su protekli mjeseci u BiH bili obilježeni nizom političkih kriza izazvanih postupcima protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kao i reakcijama na odluke visokog predstavnika.

"Nametanje određenih odluka od strane Kristijana Šmita iskorišteno je kao povod za izazivanje krize, ali stvarni cilj je dugoročna namjera da se izazivanjem kriza izvede secesija dijela BiH", rekao je Komšić.

Komšić je naglasio da su napadi na visokog predstavnika u suštini pokušaji da se eliminiše sama institucija OHR-a, što bi, kako je istakao, predstavljalo direktan udar na Dejtonski mirovni sporazum.

"Ukidanje OHR-a ili slabljenje njegovih nadležnosti značilo bi odustajanje od Dejtonskog sporazuma, a posljedice takvih poteza mogle bi biti ozbiljne, ne samo za BiH već i za cijelu regiju", upozorio je Komšić.

Podsjetio je da formalni uslovi za zatvaranje OHR-a, poznati kao "5+2 kriterijumi", još uvijek nisu ispunjeni, te da stoga ne postoji nijedan pravni osnov za njegovo ukidanje. Dodao je da bi eliminisanje OHR-a ugrozilo sadašnju strukturu države i potencijalno dovelo do destabilizacije regiona.

Komšić je u obraćanju ponudio i dva moguća rješenja: imenovanje novog visokog predstavnika i zadržavanje OHR-a sa svim nadležnostima prema Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma, kao kratkoročno rješenje, te dugoročno – transformaciju Bosne i Hercegovine u demokratsku državu zasnovanu na vladavini prava i zaštiti ljudskih prava.

“Vrijeme za tranziciju političkog sistema BiH je došlo. Potrebna nam je podrška međunarodne zajednice da BiH postane moderna, demokratska država. Sve drugo bilo bi opasno igranje sa stabilnošću zemlje i regije”, poručio je Komšić u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN-a u Njujorku.