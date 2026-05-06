Kako je od jedne stare garaže od samo 23 kvadrata izgrađen mali stan? Pogledajte!

Izvor: Youtube / Never Too Small

Pametnom adaptacijom stara garaža je pretvorena u šarmantan mali stan .

. U spavaćoj sobi je napravljen kompromis zbog plafona visine od samo 2,1 metra.

Na trećem nivou je smješten dnevni boravak sa kuhinjom.

Stara, oronula garaža od samo 23 kvadrata poslužila je kao osnova za mali stan, a na njenim temeljima nikla su još dva nivoa.

Fasada je razbijena prozorima različitih veličina, pa čak i jednim „šaljivim“ minijaturnim prozorom. Garažna vrata zamijenjena su dvostrukim preklopnim panelima oslikanim žutim i plavim šablonima, što je ulici dalo živost. Ispred je uređena mala bajkovita bašta, sa kamenim stepenicama i biljkama koje se zalivaju tokom toplih dana.

Ulaz je zamišljen kao „genkan“ – japanski prostor za odlaganje obuće i stvari, sa žutim ormarićem, velikim ogledalom koje širi prostor i plutajućim podom obloženim plutom, ispod kojeg je dodata izolacija.

Veći dio prizemlja zauzima frizerski salon, ali kada dođu gosti, on se lako pretvara u privremenu spavaću sobu. Ostatak prizemlja može da se koristi za uživanje u muzici i vježbanju. Efektno spiralno stepenište u crvenoj boji vodi u spavaću sobu. Pogledajte kako je uređen ovaj dom u galeriji slika.

Vidi opis Od stare garaže sa 23 kvadrata nastao mali stan: Odvojena spavaća soba i udoban dnevni boravak mali stan od garaže 23 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 13 13 / 13

Ona je mala i niskog plafona, na samo 2,1 m, ali vidljive grede daju osjećaj prijatnije visine. Krevet je nizak, recikliran iz starog namještaja, sa integrisanim noćnim stočićima. Podesive zidne lampe koriste dodaju volumen, a pod je u minimalističkom stilu od kvalitetno obrađenog betona. U kupatilu su WC i prostrana tuš-kabina.

Na vrhu stepenica je otvoren prostor kuhinje, trpezarije i dnevne sobe – srce doma. Kuhinja je podijeljena u dva dijela: glavni radni pult i dio iznad stepeništa. Svi aparati su integrisani da bi prostor bio mirniji. Umjesto velikog frižidera, izabran je manji model smješten ispod bijele radne ploče.

Izvor: Youtube / Never Too Small

U produžetku je udobna klupa-ležaj za dnevni odmor – mjesto za čitanje, dremku ili druženje. Ispod se nalazi skladište za rijetko korišćene stvari. Sto od mahagonija, kupljen preko oglasa, uklopio se savršeno. Umjesto klasične sofe, tu je nizak kauč bez naslona, sa jastucima koji se lako pomijeraju. Zidovi su obojeni u toplu crvenu, nijansu koja prati boju stepeništa, a kroz veliki krovni prozor dopire obilje sunčeve svjetlosti. Kroz trostruka klizna vrata se iz dnevnog boravka izlazi na drvenu terasu.

U galeriji pogledajte kako je jedna penzionerka napravila malu kuću od 41 kvadrata.