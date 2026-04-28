Mali stan od 24 kvadrata stvoren za uživanje: Fantastični plakari i kuhinja su djelo pravog majstora

Izvor Lepa i srećna
U malom stanu je postignuta odlična ravnoteža između neophodnoih plakara za skladištenje stvari i slobodnog prostora važnog za osjećaj udobnosti.

Mali stan od 24 kvadrata za život Izvor: Arquiteto Glaucio - Especialistas em Studios
  • Plakari su neophodni u ovom malom stanu, a napravljeni su vrlo vješto.
  • Kombinacija boja nameštaja i kuhinje ostavlja vrlo skladan utisak. 

Mali stan od 24 kvadratna metra na prvi pogled deluje skromno, ali uz pažljivo osmišljene stolarske radove, pametne trikove sa osvjetljenjem i odabrane detalje, pretvoren je u dom koji odiše toplinom i funkcionalnošću.

Odmah na ulazu dočekuje vas kuhinja. Iako malih dimenzija, ima dovoljno ormarića jer se gornji protežu sve do plafona. Donji dio krije fiokar, ugradnu kantu za otpatke i radnu ploču od crnog granita, koja unosi sofisticiranost. Posebna niša za mikrotalasnu i male aparate čini da sve bude uredno i na svom mjestu.

Na samom ulazu nalazi se mali komad namještaja koji spaja estetiku i funkciju: polica za ključeve i dokumenta, gornji ormarić za dodatne stvari i donja sapatera. Tako stan odmah pokazuje da je svaki centimetar pažljivo iskorišćen.

mali stan od 20 kvadrata
Izvor: Arquiteto Glaucio - Especialistas em Studios

Prostor se prirodno nastavlja u dnevnu zonu. Tu dominira italijanski sofa krevet – elegantan tokom dana, udoban krevet tokom noći. Ogledalo na zidu dodaje dubinu i širi prostor, dok niše i police nude mjesta za dekoraciju, knjige ili čak malu vinsku policu. Sve je povezano produženim elementima iz kuhinje, pa zid izgleda kao jedinstvena celina, a ne skup odvojenih modula.

Bez spuštenog plafona, rasvjeta je rešena kreativno: plafonske lampe u kuhinji, šinski sistemi u dnevnoj zoni i LED trake ispod elemenata. Svjetlo se može usmeravati, stvarajući atmosferu po želji – od jarke, funkcionalne rasvjete do intimnog ambijenta za opuštanje. Kada se sve ugasi, prostor dobija mirnu, prijatnu notu.

Siva osnova prostora oplemenjena je detaljima u boji senfa, koja unosi živost i kontrast. Stočići, polica za tablet i dekorativni elementi čine da prostor odiše ličnim pečatom. Uprkos skromnoj kvadraturi, stan djeluje kao mjesto puno života i stila. Pogledajte ga u galeriji slika.

