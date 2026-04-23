Novi trend u stambenoj izgradnji: Jeftinija alternativa običnoj kući (Video)

Sve više ljudi odlučuje se za alternativne oblike stambene izgradnje, a kontejner kuće se posebno izdvajaju među njima. Jedan muškarac iz Australije uspio je, za manje od 45.000 dolara, da napravi potpuno funkcionalnu kuću sa odličnom izolacijom i modernim enterijerom.

Priča ove kuće počela je iz potrebe za promjenom životnog stila. Vlasnik parcele, umoran od gradskog haosa, odlučio je da ostvari svoj san o životu bliže prirodi. Nakon kupovine zemljišta, suočio se sa izazovom ograničenog budžeta, što je isključilo tradicionalnu gradnju. Rješenje se pokazalo u kontejner kući, koja je obezbijedila ne samo osnovne uslove za život, kao što su voda, struja i sanitarije, već je omogućila i brzo prilagođavanje i završnu obradu enterijera.

Za realizaciju projekta izabran je "high cube" kontejner dužine 12 metara i visine tri metra. Ključno je bilo da kontejner bude hermetički zatvoren i da ranije nije korišćen za prevoz hemikalija. Cijena kupovine novog kontejnera iznosila je oko 6.450 dolara, što u poređenju sa tradicionalnim montažnim kućama, čije se cijene konstrukcije kreću od 30.000 dolara naviše, predstavlja značajnu uštedu.

Ukupna cijena investicije, uključujući završnu obradu unutrašnjosti i spoljašnjosti, zadržala se ispod iznosa od 45.000 dolara. Dodatni trošak bila je montaža kontejnera, za koju je bila potrebna dizalica. Ova usluga je koštala oko 250 dolara po satu.

Unutrašnjost kontejnera osmišljena je tako da se maksimalno iskoristi raspoloživi prostor. Na jednom kraju nalazi se spavaća soba, u središnjem dijelu dnevna soba s kuhinjom, a na drugom kraju kupatilo, odvojeno zidom. Posebna pažnja posvećena je prozorskim i vratnim otvorima - ugrađena su vrata i četiri prozora, uključujući inovativne, nakošene staklene površine koje propuštaju više svjetla i vizuelno povećavaju prostor.

Energetska efikasnost i funkcionalnost

Kako bi se poboljšala energetska efikasnost, ugrađeni su prozori s dvostrukim staklima i visokokvalitetna izolacija, što je posebno važno kod metalne konstrukcije. Enterijer je uređen u jednostavnom, modernom stilu, s naglaskom na funkcionalnost. Korišćeni su jeftiniji materijali, poput standardnih kuhinjskih elemenata i drvenih ploča, kao i praktična rješenja, npr. ugradni plakari koji obezbjeđuju dodatni prostor za odlaganje.

Kupatilo je opremljeno modernim panelima, koji predstavljaju jeftiniju alternativu tradicionalnim pločicama. Cijeli enterijer je utopljen prirodnim materijalima i toplim bojama. Važan element projekta je i spoljašnji prostor. Ispred kuće je napravljena terasa, koja gotovo udvostručuje korisnu površinu.

