Ako vam je potreban rezervni ležaj, a nemate mjesta za krevet ni sofu na razvlačenje, idealno je rješenje da nabavite fotelju na razvlačenje.
- Fotelja na rasklapanje zauzima znatno manje mjesta od klasičnih sofa na razvlačenje, pa je idealna za male stanove.
- Multifunkcionalnost i udobnost su karakteristike idealnog namještaja za smještaj gostiju.
Ako tražite način da ugostite prijatelje ili rođake preko noći, a nemate posebnu sobu za goste, idealno rješenje su kauči ili trosjedi na razvlačenje.
Međutim, ako nemate dovoljno mjesta za to u dnevnoj sobi, ipak možete da improvizujete udoban smještaj.
Fotelja koja se rasklapa u krevet može da posluži, naročito ako je u pitanju samo nekoliko noći ili treba obezbijediti prenoćište za dijete. Multifunkcionalni komadi namještaja poput ovih donose praktičnost i udobnost, a istovremeno štede dragocjeni prostor.
Za razliku od klasičnih sofa na razvlačenje, ovakve fotelje zauzimaju znatno manje mjesta i lako se uklapaju u male stanove. Kada se rasklope, pretvaraju se u udoban ležaj, a kada se sklope, izgledaju kao elegantan komad dnevne sobe. Postoje modeli sa dušekom koji se izvlači ili sa jastucima od pjene koji se prostiru u ravnu površinu za spavanje.
Njihova najveća prednost je kompaktnost – zauzimaju manje prostora od sofe na razvlačenje ili čak od manjih stolica na rasklapanje. To ih čini savršenim izborom za one koji žele da kombinuju funkcionalnost i estetiku, bez kompromisa u udobnosti.
U malim domovima, gdje je svaki kvadrat dragocjen, ovakva fotelja nije samo praktičan komad namještaja, već i pametna investicija koja donosi fleksibilnost i toplinu u svakodnevni život.
Spas za goste u malom stanu: Ako nemate mjesta za rezervni krevet, ovo je idealno rješenje
Fotelja na razvlačenje za goste u malom stanu
