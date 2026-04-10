Spas za goste u malom stanu: Ako nemate mjesta za rezervni krevet, ovo je idealno rješenje

Ako vam je potreban rezervni ležaj, a nemate mjesta za krevet ni sofu na razvlačenje, idealno je rješenje da nabavite fotelju na razvlačenje.

Fotelja na rasklapanje zauzima znatno manje mjesta od klasičnih sofa na razvlačenje, pa je idealna za male stanove.



Multifunkcionalnost i udobnost su karakteristike idealnog namještaja za smještaj gostiju.

Ako tražite način da ugostite prijatelje ili rođake preko noći, a nemate posebnu sobu za goste, idealno rješenje su kauči ili trosjedi na razvlačenje.

Međutim, ako nemate dovoljno mjesta za to u dnevnoj sobi, ipak možete da improvizujete udoban smještaj.

Fotelja koja se rasklapa u krevet može da posluži, naročito ako je u pitanju samo nekoliko noći ili treba obezbijediti prenoćište za dijete. Multifunkcionalni komadi namještaja poput ovih donose praktičnost i udobnost, a istovremeno štede dragocjeni prostor.

Za razliku od klasičnih sofa na razvlačenje, ovakve fotelje zauzimaju znatno manje mjesta i lako se uklapaju u male stanove. Kada se rasklope, pretvaraju se u udoban ležaj, a kada se sklope, izgledaju kao elegantan komad dnevne sobe. Postoje modeli sa dušekom koji se izvlači ili sa jastucima od pjene koji se prostiru u ravnu površinu za spavanje.

Njihova najveća prednost je kompaktnost – zauzimaju manje prostora od sofe na razvlačenje ili čak od manjih stolica na rasklapanje. To ih čini savršenim izborom za one koji žele da kombinuju funkcionalnost i estetiku, bez kompromisa u udobnosti.

U malim domovima, gdje je svaki kvadrat dragocjen, ovakva fotelja nije samo praktičan komad namještaja, već i pametna investicija koja donosi fleksibilnost i toplinu u svakodnevni život.

