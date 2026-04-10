Spas za goste u malom stanu: Ako nemate mjesta za rezervni krevet, ovo je idealno rješenje

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Ako vam je potreban rezervni ležaj, a nemate mjesta za krevet ni sofu na razvlačenje, idealno je rješenje da nabavite fotelju na razvlačenje.

Fotelja na razvlačenje idealna za male stanove Izvor: Shutterstock
  • Fotelja na rasklapanje zauzima znatno manje mjesta od klasičnih sofa na razvlačenje, pa je idealna za male stanove.
  • Multifunkcionalnost i udobnost su karakteristike idealnog namještaja za smještaj gostiju.

Ako tražite način da ugostite prijatelje ili rođake preko noći, a nemate posebnu sobu za goste, idealno rješenje su kauči ili trosjedi na razvlačenje.

Međutim, ako nemate dovoljno mjesta za to u dnevnoj sobi, ipak možete da improvizujete udoban smještaj.

Fotelja koja se rasklapa u krevet može da posluži, naročito ako je u pitanju samo nekoliko noći ili treba obezbijediti prenoćište za dijete. Multifunkcionalni komadi namještaja poput ovih donose praktičnost i udobnost, a istovremeno štede dragocjeni prostor.

Za razliku od klasičnih sofa na razvlačenje, ovakve fotelje zauzimaju znatno manje mjesta i lako se uklapaju u male stanove. Kada se rasklope, pretvaraju se u udoban ležaj, a kada se sklope, izgledaju kao elegantan komad dnevne sobe. Postoje modeli sa dušekom koji se izvlači ili sa jastucima od pjene koji se prostiru u ravnu površinu za spavanje.

Njihova najveća prednost je kompaktnost – zauzimaju manje prostora od sofe na razvlačenje ili čak od manjih stolica na rasklapanje. To ih čini savršenim izborom za one koji žele da kombinuju funkcionalnost i estetiku, bez kompromisa u udobnosti.

U malim domovima, gdje je svaki kvadrat dragocjen, ovakva fotelja nije samo praktičan komad namještaja, već i pametna investicija koja donosi fleksibilnost i toplinu u svakodnevni život.

