Modni trik od 3 sekunde koji koriste stilisti: Nikada više nećete pogriješiti modnu kombinaciju

Modni stručnjaci otkrivaju kako da uz minimalan trud postignete skladan i elegantan izgled.

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Modni stručnjaci preporučuju trik od samo 3 sekunde pred ogledalom.

Prvi utisak često otkriva da li je kombinacija zaista usklađena.

Male izmjene mogu učiniti da stajling izgleda skuplje i elegantnije.

Koliko puta ste stali ispred ogledala, promijenili nekoliko kombinacija i opet ostali nesigurni da li izgledate dobro? Mnoge žene provode mnogo više vremena birajući odjeću nego što bi željele, a ipak često izlaze iz kuće pitajući se da li su napravile pravi izbor.

Modni stručnjaci tvrde da postoji jednostavan trik koji može da vam pomogne da za samo nekoliko sekundi procijenite da li je vaš stajling skladan. Potrebni su vam samo ogledalo i tri sekunde pažnje.

Šta je trik od 3 sekunde pred ogledalom?

Ova metoda zasniva se na prvom utisku koji ostavljate sami sebi. Umjesto da analizirate svaki detalj odjeće, oslonite se na instinktivnu reakciju.

Kada se potpuno obučete, stanite ispred ogledala i pogledajte svoj odraz najviše tri sekunde. Cilj je da ne date mozgu vremena da pretjerano analizira, već da primijetite ono što vam prvo privuče pažnju.

Kako pravilno primijeniti trik?

1. Stanite ispred ogledala

Odmaknite se dovoljno da vidite cijelu figuru i opšti utisak koji ostavljate.

2. Obratite pažnju na prvi fokus pogleda

Zatvorite oči na trenutak, zatim ih otvorite i pogledajte svoj odraz. Primijetite gdje vam pogled prirodno odlazi.

Da li prvo primjećujete detalj koji želite da istaknete, poput ogrlice, torbe ili zanimljivog kroja? Ili vam pažnju privlači dio tijela ili komad garderobe koji biste radije učinili manje upadljivim?

Ako pogled odlazi na pogrešno mjesto, pokušajte da preusmjerite fokus dodavanjem zanimljivog detalja na drugom dijelu kombinacije.

Žena isprobava haljinu

Izvor: Shutterstock

3. Blago suzite pogled

Ponovo zatvorite oči, a zatim ih otvorite i blago suzite pogled, piše SlobodnaDalmacija. Na taj način manje primjećujete sitnice, a lakše sagledavate cjelokupnu vizuelnu ravnotežu kombinacije.

Naš mozak prirodno uočava nesklad, pa će vam ovakav pogled pomoći da brzo procijenite da li nešto "štrči" u stajlingu.

Male promjene koje prave veliku razliku

Ponekad nije potrebno mijenjati cijelu kombinaciju da biste izgledali bolje. Dovoljni su sitni detalji poput:

zavrnutih rukava,

drugačijeg kaiša,

diskretnog komada nakita,

delimično uvučene košulje u pantalone.

Jednako je važno znati kada treba ukloniti neki detalj koji narušava sklad i stvara utisak prenatrpanosti.

Nakit menja celu kombinaciju

Izvor: Shutterstock / Style Stalker

Kako postići luksuzan izgled?

Modni stručnjaci često ističu da luksuzan izgled ne zavisi od cijene garderobe, već od toga koliko je odjeća uredna, prilagođena građi tijelai pažljivo uklopljena.

Upravo zato trik od 3 sekunde najbolje funkcioniše kod jednostavnih kombinacija kao što su:

farmerke i bijela košulja,

laneni kompleti,

jednobojne lepršave haljine,

minimalistički stajlinzi.

Kod ovakvih kombinacija i najmanja izmjena može potpuno promijeniti ukupan utisak.

Zašto trik od 3 sekunde funkcioniše?

Psiholozi objašnjavaju da ljudski mozak prirodno traži ravnotežu i sklad. Prije nego što počnemo svjesno da analiziramo ono što vidimo, podsvijest već registruje da li nešto djeluje usklađeno ili ne.

Zbog toga kratko posmatranje sopstvenog odraza često daje iskreniji odgovor od dugog stajanja pred ogledalom.

Žena bira garderobu

Izvor: Shutterstock

Isprobajte ga prije izlaska iz kuće

Sljedeći put kada budete neodlučni oko izbora odjeće, obucite kompletnu kombinaciju sa obućom i aksesoarima, odmaknite se nekoliko koraka od ogledala i pogledajte svoj odraz samo tri sekunde.

Možda ćete se iznenaditi koliko brzo možete da uočite šta treba promijeniti kako bi vaš stajling izgledao skladnije, elegantnije i upečatljivije.