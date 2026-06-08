Lanena odjeća je spas za vrućine, ali lako se i oštećuje: Greške koje je uništavaju, i kako da ih izbjegnete

Lan je idealan ljetni materijal, ali zahtijeva pravilnu njegu. Saznajte kako da perete, sušite, peglate i čuvate lanene komade da bi trajali godinama.

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Lan je prirodan ljetni materijal koji hladi, upija vlagu i postaje udobniji s vremenom.

Pere se u mlakoj vodi, blagim deterdžentom, bez omekšivača, i suši u hladu na vazduhu.

Pegla se dok je vlažan, a čuva na suvom i prozračnom mjestu bez sabijanja.

Kada ljetne temperature dostignu vrhunac, prirodni materijali postaju najpouzdaniji izbor. Prozirni, lagani i prijatni za kožu, omogućavaju tijelu da zadrži osjećaj svježine i u najtoplijim danima. Među njima se posebno ističe lan, zahvaljujući kvalitetu, prirodnoj teksturi i luksuznom utisku koji ostavlja.

Lan volimo jer upija vlagu, brzo se suši, prirodno hladi tijelo i vremenom postaje još udobniji za nošenje. Njegova sirova elegancija, blagi sjaj i blago zgužvana struktura daju mu opušten, ali sofisticiran izgled.

Kako prati lan?

Lan je izdržljiv materijal, ali osjetljiv na visoke temperature i grubu obradu, pa zahtijeva pažljivo pranje. Najbolje ga je prati u hladnoj do mlakoj vodi, sa blagim deterdžentom, bez optičkih izbjeljivača i omekšivača koji mogu narušiti prirodna svojstva vlakana.

Preporučuje se da se odjeća okrene na naličje kako bi se smanjilo izblijeđivanje i trošenje tkanine. Kod osjetljivijih komada, poput tankih košulja ili haljina sa detaljima, korisno je koristiti mrežicu za pranje i blagi program centrifuge.

Mrlje je najbolje tretirati odmah, hladnom vodom i prirodnim sapunom, bez agresivnih sredstava za izbjeljivanje. Lan ne zadržava mirise brzo, pa ga nije potrebno često prati - često je dovoljno provetravanje između nošenja.

Devojka u lanenim pantalonama

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Kako sušiti lan?

Nakon pranja, lanene komade treba nježno oblikovati dok su još vlažni i sušiti prirodnim putem. Sušenje na vazduhu, u hladu i na prozračnom mjestu je najbolji način da se očuvaju boja i struktura tkanine.

Direktno sunce može vremenom izblijediti materijal i učiniti ga krhkijim, pa ga treba izbjegavati. Ako se koristi mašina za sušenje, to treba raditi rijetko, na niskoj temperaturi i uz kraći ciklus, uz vađenje odjeće dok je još blago vlažna.

Prije sušenja preporučuje se lagano protresanje komada kako bi se zadržao prirodan oblik i smanjila pojava nabora. Takođe, treba izbjegavati štipaljke na istim mjestima jer mogu ostaviti tragove.

Kako peglati lan?

Lan prirodno ima blagu zgužvanost, ali ako želite glatki izgled, najbolje ga je peglati dok je još blago vlažan. Para je najveći saveznik jer omekšava vlakna bez njihovog isušivanja.

Peglanje se vrši na srednje visokoj temperaturi, po mogućstvu sa naličja ili uz zaštitnu tkaninu, kako bi se izbjegao sjaj na površini.

Peglanje

Izvor: Shutterstock

Kako čuvati lanene komade?

Lan je zahvalan za čuvanje, ali traži osnovnu pažnju. Najbolje je kačiti ga na široke vješalice od drveta ili tekstila koje ne ostavljaju tragove.

Ako se skladišti složen, treba ga držati u prozračnim slojevima i izbjegavati sabijanje u uske fioke ili kutije.

Tokom zimskog perioda, lan treba čuvati na suvom i tamnom mjestu kako bi se sprečilo blijeđenje i pojava vlage. Odjeća ne bi trebalo da se odlaže neoprana, jer ostaci znoja i parfema mogu vremenom oštetiti vlakna.