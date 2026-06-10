Ne bacajte prazne kartonske rolne toalet papira, možete na nevjerovatan način da ih iskoristite u bašti.
Većina ljudi baca prazne rolne toalet papira u smeće bez razmišljanja, ali one mogu biti iznenađujuće korisne u bašti. Kartonske rolne mogu pomoći u kompostiranju, poboljšati strukturu zemljišta, pa čak i podstaći rast biljaka.
Karton spada u takozvane „smeđe“ materijale za kompostiranje, jer sadrži veliku količinu ugljenika. U kompostu pomaže da se uspostavi ravnoteža sa „zelenim“ otpadom bogatim azotom, kao što su kuhinjski ostaci ili pokošena trava.
Zahvaljujući tome, proces razgradnje odvija se brže i efikasnije. Pored toga, kartonske rolne upijaju višak vlage, a zatim je postepeno oslobađaju tokom sušnih perioda.
Privlače gliste
Kartonska vlakna predstavljaju omiljen izvor hrane za gliste. Ovi mali pomagači pretvaraju organsku materiju u humus, dok istovremeno rastresaju zemlju i poboljšavaju njenu vazdušnu i vodenu propustljivost.
U galeriji ispod zavirite u jedno divno dvorište
Kako da iskoristite rolne toalet papira u bašti: Genijalan i besplatan trik pomaže da biljke brže rastu
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Zahvaljujući tome, korijenje biljaka se lakše razvija, a zemljište duže zadržava vlagu.
Kako ih koristiti u bašti
Prazne rolne možete iskoristiti na nekoliko načina:
- isjeckajte ih i pomiješajte sa kompostom
- ukopajte ih u blizini korijena biljaka
- pocijepajte ih, pomiješajte sa lišćem i koristite kao malč
- stavite ih u žardinjere i saksije kako biste zadržali vlagu
Manje otpada, zdravija bašta
Recikliranjem rolni od toalet papira ne samo da ćete smanjiti količinu kućnog otpada, već ćete i na prirodan način doprinijeti zdravlju zemljišta u svojoj bašti. To je jednostavno i besplatno rješenje koje može da vam uštedi novac, a istovremeno koristi i životnoj sredini.