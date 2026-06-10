Kako da iskoristite rolne toalet papira u bašti: Genijalan i besplatan trik pomaže da biljke brže rastu

Ne bacajte prazne kartonske rolne toalet papira, možete na nevjerovatan način da ih iskoristite u bašti.

Izvor: Shuterstock

Većina ljudi baca prazne rolne toalet papira u smeće bez razmišljanja, ali one mogu biti iznenađujuće korisne u bašti. Kartonske rolne mogu pomoći u kompostiranju, poboljšati strukturu zemljišta, pa čak i podstaći rast biljaka.

Karton spada u takozvane „smeđe“ materijale za kompostiranje, jer sadrži veliku količinu ugljenika. U kompostu pomaže da se uspostavi ravnoteža sa „zelenim“ otpadom bogatim azotom, kao što su kuhinjski ostaci ili pokošena trava.

Zahvaljujući tome, proces razgradnje odvija se brže i efikasnije. Pored toga, kartonske rolne upijaju višak vlage, a zatim je postepeno oslobađaju tokom sušnih perioda.

Privlače gliste

Kartonska vlakna predstavljaju omiljen izvor hrane za gliste. Ovi mali pomagači pretvaraju organsku materiju u humus, dok istovremeno rastresaju zemlju i poboljšavaju njenu vazdušnu i vodenu propustljivost.

U galeriji ispod zavirite u jedno divno dvorište

Zahvaljujući tome, korijenje biljaka se lakše razvija, a zemljište duže zadržava vlagu.

Kako ih koristiti u bašti

Prazne rolne možete iskoristiti na nekoliko načina:

isjeckajte ih i pomiješajte sa kompostom

ukopajte ih u blizini korijena biljaka

pocijepajte ih, pomiješajte sa lišćem i koristite kao malč

stavite ih u žardinjere i saksije kako biste zadržali vlagu

Manje otpada, zdravija bašta

Recikliranjem rolni od toalet papira ne samo da ćete smanjiti količinu kućnog otpada, već ćete i na prirodan način doprinijeti zdravlju zemljišta u svojoj bašti. To je jednostavno i besplatno rješenje koje može da vam uštedi novac, a istovremeno koristi i životnoj sredini.