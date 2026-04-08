Ugaone garniture su dosadna prošlost, moderan namještaj izgleda fenomenalno

Umjesto ugaone garniture, isprobajte nove modele modularnog namještaja za sjedenje.

Položaj garniture za sjedenje u dnevnoj sobi često diktira cijeli doživljaj prostora, a koncept „kauča ostrva“ unosi potpuno novu dinamiku.

Umjesto da sofa stoji uz zid, ona se pomjera u središte prostorije i postaje glavni akcenat, dostupna iz više pravaca.

Dizajneri ističu da ovakav raspored donosi osvježavajuću perspektivu i razbija tradicionalnu hijerarhiju jedne dominantne tačke u sobi. Ostrvo s kaučem, formirano od dva ili više modularnih elemenata postavljenih leđa uz leđa, funkcioniše gotovo kao arhitektonski element – zonira prostor bez zidova, omogućava fleksibilnost i stvara osjećaj protočnosti.

Ovakav raspored namještaja nudi različite načine korišćenja: za čitanje, druženje ili zabavu. Modularna konfiguracija omogućava lako preuređivanje, a stručnjaci porede kauč-ostrvo sa kuhinjskim ostrvom – centralnim mestom oko kog se odvija svakodnevni život.

Upravo zato sve više dizajnera enterijera prihvata ovaj koncept: on čini da prostor izgleda veći, dinamičniji i funkcionalniji, pod uslovom da sofa izgleda podjednako dobro iz svakog ugla.

Međutim, ovo nije univerzalno rješenje za svaki stan. Ideja zahtijeva dovoljno mjesta za cirkulaciju – najmanje 90 do 120 centimetara slobodnog prostora oko sofe kako bi se stvorile prirodne putanje kretanja i osjećaj protočnosti. Pogledajte i ideje za garniture u galeriji.