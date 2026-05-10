logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

6 sitnica u kući zbog kojih gosti misle da ste neuredni: Vi ih ne primećujete, a njima bodu oči čim uđu

6 sitnica u kući zbog kojih gosti misle da ste neuredni: Vi ih ne primećujete, a njima bodu oči čim uđu

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
0

6 sitnica u kući zbog kojih gosti misle da ste neuredni.

6 sitnica u kući zbog kojih gosti misle da ste neuredni Izvor: Shutterstock
  • Dom je vaša životna oaza, zbog toga je važno da u njemu vladaju sklad, čistoća i mirna energija. 
  • Saznajte kojih 6 neurednih stvari gosti primjete čim uđu u kuću.

Kada nekoga pozovete u svoj dom, vi ga ne puštate samo u prostor, puštate ga u svoj svakodnevni život, navike i atmosferu u kojoj živite. Iako se vama vaš dom čini potpuno normalnim i poznatim, gosti ga vidi potpuno drugačije, zapravo može da primijeti nedostatke na koje ste vi navikli.

Zato se često dešava da upravo mali detalji naprave najveći utisak, ne zato što su važni sami po sebi, već zato što zajedno stvaraju osjećaj reda, topline i gostoprimstva.

Najvažniji detalji koje gosti primećuju:

  1. Kupatilo: čak i sitan nered, kao što je prljav sapun, ostaci starog spuna, prazna bočica za tačni sapun ili neuredan lavabo, odmah utiče na utisak čistoće doma
  2. Hodnik: razbacane cipele stvaraju osjećaj haosa već na samom ulazu i prije nego što gost uđe dalje
  3. Namještaj: previše stvari i zbijen prostor mogu da učine dom manjim i vizuelno neprijatnim
  4. Posuđe: okrnjeni tanjiri i šolje ostavljaju utisak nepažnje, čak i ako je ostatak kuće uredan
  5. Odjeća na stolicama: "privremeno odlaganje" često djeluje kao stalni nered i narušava sklad prostorije
  6. Tepisi i prekrivači: stari ili teški tepisi mogu vizuelno opteretiti prostor i dati mu zastario izgled

Dobar domaćin se ne prepoznaje po savršenstvu, već po pažnji prema detaljima. Kada je prostor uredan, prozračan i čist, gosti se prirodno osjećaju opuštenije i dobrodošlo. Upravo te male, često neprimjetne stvari čine razliku između obične posjete i osjećaja pravog, toplog gostoprimstva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dom stan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA