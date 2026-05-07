Pojavili su vam se mravi u kući? Samo jedna namirnica sprečava da se razvije čitava kolonija

Kako se ljeto približava, mravi napadaju domove u potrazi za hranom i vodom.

Mravi mogu da budu česti i izazovni problem u kući. Ako se ne riješi, šačica mrava može brzo da se umnoži u koloniju koja broji stotine ili čak hiljade, što je mnogo teži slučaj za rješavanje.

Za mnoge su profesionalne usluge suzbijanja štetočina skupe, a Glen Pesket, stručnjak za "uradi sam" poslove, kaže za Express da postoji brzo, pristupačno i prirodno rješenje.

Dok se mnogi ljudi okreću sirćetu kada primijete mrave kako im prodiru u domove, Glen kaže da postoji drugi pristup koji se pokazao jednako efikasnim.

"Limunov sok je sjajno prirodno sredstvo protiv mrava. Jak miris citrusa remeti njihove mirisne tragove, a kiselost ometa feromone koje koriste za navigaciju. Jednostavno iscjedite svjež limunov sok oko okvira vrata, prozorskih daski ili bilo gdje gdje ste primijetili da mravi ulaze"

Jak miris citrusa je najjače oružje protiv mrava.

Ako želite da isprobate ovu pristupačnu i jednostavnu metodu za borbu protiv mrava u vašem domu, evo šta treba da uradite:

Iscijedite svjež limun i sok sipajte u malu posudu ili direktno na krpu ili komad vate.

Nanesite sok oko poznatih ulaznih tačaka kao što su pukotine, prozorske daske, okviri vrata, podne lajsne i ispod sudopera.

Za dodatnu efikasnost, pomešajte limunov sok sa malo vode i poprskajte duž staza gdje mravi vjerovatno ulaze.

