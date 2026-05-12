Najljepši stan u Finskoj za ljubitelje skandinavskog stila: Savršen namještaj i boje koje vas smiruju za 30 sekundi

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Skandinavski minimalizam u praksi – ovaj stan u Finskoj oduševljava tihom elegancijom i pažljivo biranim komadima dizajna.

Stan skandinavski stil Finska
  • Stan je uređen u duhu skandinavskog minimalizma – svetle boje, prirodni materijali, funkcionalnost i mir.
  • Svaki komad namještaja ima svoju priču, od finskog dizajna do danskih i švedskih klasika, a sve zajedno stvara osjećaj smirenosti i reda.

Skandinavski stil je omiljen zbog svoje jednostavnosti i elegancije, a ovaj dvosoban stan u Finskoj je savršen primer minimalizma koji osvaja i umiruje.

U predsoblju su ormar i klupa od svijetlog drveta i bijele boje koji nagovještavaju osnovnu paletu enterijera – jednostavnu, čistu i skandinavski inspirisanu. U ormaru su pažljivo sklonjene jakne, cipele i kišobrani, a tu se krije i prostor za alate i sredstva za čišćenje, tako da ništa ne narušava uredan izgled. Klupa od brezovog drveta je klasičan komad finskog dizajna, sa prepoznatljivim nogicama u obliku slova L, dok ogledalo koje se stapa sa zidom dodaje dimenziju i svjetlost.

Dnevni boravak osvaja čistom bjelinom zidova i plafona, sa neutralnim namještajem koji unosi spokoj. U centru su sofa i stočić, a veliki prozor vodi na balkon. Posebno se dugo birala komoda – danski dizajn sa kliznim vratima, u kojoj se čuvaju posuđe i staklo. Dekoracija je svedena na minimum, jer lepota vaza i jednostavnih formi dolazi do izražaja i bez cvjetova. Tu je i jednostavna stolica koja se koristi i kao stočić ili postolje za biljke. Sofa je minimalistička, pijesak boje, sa metalnim nogama, dok je stočić za kafu okrugao, lagan i bezvremenski.

Otvorene police od borovine i lampa klasičnog nordijskog dizajna dopunjuju prostor. U jednom uglu smješten je radni kutak sa stolom i fiokarom, elegantnom stolicom i lampom, pa dnevni boravak postaje i funkcionalna kancelarija.

Balkon je produžetak dnevne sobe – mjesto za popodnevnu kafu ili čaj. Stolice i sto su jednostavni i praktični.

Kuhinja je odvojena, potpuno bijela, sa bijelim frontovima, sivim granitnim radnim pločama i velikim sudoperom od nerđajućeg čelika. Organizacija je svedena na ono što se koristi svakodnevno, dok su posuđe i pribor diskretno raspoređeni. Podne svjetiljke i rasvjeta ispod elemenata čine prostor prijatnim i funkcionalnim, naročito u zimskim danima.

Kupatilo je malo i moderno, sa ogledalom-ormarićem iznad lavaboa, fiokama ispod njega, mašinom za pranje veša koja se otvara odozgo i podnim grijanjem koje daje poseban komfor. Svjetlo drvo na plafonu i ugradna rasvjeta stvaraju toplu atmosferu.

Spavaća soba nastavlja istu paletu bijelog i svijetlog drveta. Tamne zavjese obezbjeđuju miran san, a ispod velikog prozora stoji komoda sa fiokama, pogodna i za biljke jer klasične prozorske daske ovdje ne postoji. Krevet od brezovine, a pored njega jednostavne, ali elegantne sferične lampe i noćni stočići dopunjavaju paletu.

Veliki ugradni plakar je izuzetno praktičan, dok radni sto uz prozor omogućava dovoljno svjetla za rad. Podna lampa štedi prostor na stolu, a dodatni ormarić je dokumenta. Pogledajte ovaj prelijep stan u galeriji slika.

