Da li "knedla u grlu" znači bolesnu štitnu žlijezdu? 5 najvećih mitova u koje morate prestati vjerovati

Umor, gojenje i osjećaj hladnoće najčešći su simptomi hipotireoze. Otkrivamo 5 najvećih mitova o štitnoj žlijezdi i šta je prava istina.
Simptomi bolesti štitne žlijezde (hipotireoze) najčešće su umor i pospanost, gojenje bez promene ishrane, osjećaj hladnoće suva koža i lomljiva kosa, opadanje kose, zatvor, usporen puls, depresivno raspoloženje, otečenost lica i kapaka, slabija koncentracija. Štitna žlijezda reguliše brojne metaboličke procese u organizmu, pa se oko njenog zdravlja često stvaraju razni mitovi. Evo šta je istina, a šta zabluda:
Mit 1: Ako imate problem sa štitnom žlijezdom, ne smete na sunce, masaže i fizioterapiju
Ne postoji naučni dokaz za to. Preporuke za sunčanje i tretmane iste su kao i za zdrave ljude. Sunce ne utiče direktno na štitnu žlijezdu, pa nema potrebe da krijete vrat maramom.
Mit 2: Jod je zabranjen kod bolesti štitne žlijezde
Većini ljudi, pa i mnogim pacijentima sa problemima štitne žlijezde, potreban je dovoljan unos joda. Izuzetak su određena stanja sa pojačanim lučenjem hormona, kada prevelike doze joda mogu biti problem.
Mit 3: Knedla u grlu znači bolest štitne žlijezde
Neprijatan osjećaj u grlu često je posljedica stresa i nervoze. Mnogi ljudi sa bolestima štitne žlijezde nemaju nikakve tegobe u vratu, ali ako simptomi traju, trebalo bi posjetiti endokrinologa.
Mit 4: Štitna žlijezda je kriva za sve zdravstvene probleme
Hormoni štitne žlijezde utiču na cijeli organizam, ali ako su laboratorijski nalazi uredni, uzrok problema vjerovatno treba tražiti na drugom mjestu.
Mit 5: Nisu svi simptomi povezani sa štitnom žlijezdom
Ako se budite umorn i gojite bez razloga, potrebno je da se konultujete sa ljekarom i provjerite štitnu žlijezdu. Međutim, ova stanja mogu da izazovu i stres, sjedelački način života, loša svijest o kvalitetu ishrane, hormoni, kao i druga stanja.
Zbog toga je važno da dijagnozu ne donosimo sami nikada, već da se obratimo ljekaru.