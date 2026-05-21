Da li "knedla u grlu" znači bolesnu štitnu žlijezdu? 5 najvećih mitova u koje morate prestati vjerovati

Umor, gojenje i osjećaj hladnoće najčešći su simptomi hipotireoze. Otkrivamo 5 najvećih mitova o štitnoj žlijezdi i šta je prava istina.

Simptomi bolesti štitne žlijezde (hipotireoze) najčešće su umor i pospanost, gojenje bez promene ishrane, osjećaj hladnoće suva koža i lomljiva kosa, opadanje kose, zatvor, usporen puls, depresivno raspoloženje, otečenost lica i kapaka, slabija koncentracija. Štitna žlijezda reguliše brojne metaboličke procese u organizmu, pa se oko njenog zdravlja često stvaraju razni mitovi. Evo šta je istina, a šta zabluda:

Mit 1: Ako imate problem sa štitnom žlijezdom, ne smete na sunce, masaže i fizioterapiju

Ne postoji naučni dokaz za to. Preporuke za sunčanje i tretmane iste su kao i za zdrave ljude. Sunce ne utiče direktno na štitnu žlijezdu, pa nema potrebe da krijete vrat maramom.

Mit 2: Jod je zabranjen kod bolesti štitne žlijezde

Većini ljudi, pa i mnogim pacijentima sa problemima štitne žlijezde, potreban je dovoljan unos joda. Izuzetak su određena stanja sa pojačanim lučenjem hormona, kada prevelike doze joda mogu biti problem.

Mit 3: Knedla u grlu znači bolest štitne žlijezde

Neprijatan osjećaj u grlu često je posljedica stresa i nervoze. Mnogi ljudi sa bolestima štitne žlijezde nemaju nikakve tegobe u vratu, ali ako simptomi traju, trebalo bi posjetiti endokrinologa.

Mit 4: Štitna žlijezda je kriva za sve zdravstvene probleme

Hormoni štitne žlijezde utiču na cijeli organizam, ali ako su laboratorijski nalazi uredni, uzrok problema vjerovatno treba tražiti na drugom mjestu.

Mit 5: Nisu svi simptomi povezani sa štitnom žlijezdom

Ako se budite umorn i gojite bez razloga, potrebno je da se konultujete sa ljekarom i provjerite štitnu žlijezdu. Međutim, ova stanja mogu da izazovu i stres, sjedelački način života, loša svijest o kvalitetu ishrane, hormoni, kao i druga stanja.

Zbog toga je važno da dijagnozu ne donosimo sami nikada, već da se obratimo ljekaru.