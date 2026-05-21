Tiha epidemija: Evropa suočena sa rekordnim širenjem polno prenosivih bolesti

Polno prenosive infekcije (SPI), uključujući gonoreju i sifilis, dostigle su rekordne nivoe u Evropi, prema novim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Registrovan je 106.331 slučaj gonoreje, što je povećanje od 303 odsto u odnosu na 2015. godinu, dok se sifilis više nego udvostručio u istom periodu na 45.557.

U Španiji je registrovan najveći broj potvrđenih slučajeva gonoreje i sifilisa od evropskih zemalja - 37.169 i 11.556.

Šef jedinice Agencije za direktno prenosive i vakcinom sprečive bolesti Bruno Ćančio istakao je da zaštita seksualnog zdravlja ostaje jednostavna.

"Koristite kondome sa novim ili višestrukim partnerima i testirajte se ako imate simptome", rekao je Ćančio.

Ukazao je da ove infekcije mogu izazvati teške komplikacije, kao što su hronična bol i neplodnost, a u slučaju sifilisa i probleme sa srcem ili nervnim sistemom.

On je naveo da su se slučajevi kongenitalnog sifilisa "gdje infekcije direktno prelaze na novorođenčad, što dovodi do potencijalno doživotnih komplikacija" gotovo udvostručili od 2023. do 2024. godine.

Velika Britanija je uvela vakcinu protiv gonoreje 2025. godine, nakon što je dostigla rekordnih 85.000 slučajeva u 2023. godini.

Simptomi gonoreje mogu uključivati bol, neobičan iscjedak i upalu genitalija - ali u nekim slučajevima se ne pojavljuju simptomi.

Ljekari kažu da se sifilis može izbjeći pravilnom upotrebom kondoma i prihvatanjem vakcine ako se ponudi.

Simptomi sifilisa uključuju rane oko genitalija i usta, osip na rukama, gubitak kose i simptome slične gripu. Često ih je u početku teško primijetiti, mogu se pojaviti i nestati tokom vremena. Kao i gonoreja, može se izbjeći upotrebom kondoma i liječenjem antibioticima. Obe bolesti mogu izazvati ozbiljne probleme ako se ne liječe.

