Prekrili stare pločice dekorativnim panelima i kupatilo je kao novo: Bez skupih radova, trik koji je oduševio Tik Tok

Pogledjate kako je par sa Tik Toka sredio staro kupatilo bez skidanja starih pločica i velikih radova!
Sa minimalno ulaganja i radova, bez bušenja i majstora, možete transformisati izgled kupatila.
- Pogledajte kako je to uradio jedan par na Tik Toku.
Staro kupatilo pretvorili su u moderan prostor bez skupog rušenja, a trik koji su koristili oduševio je mnoge na društvenoj mreži Tik Tok. Umjesto skidanja starih pločica i velike količine šuta, preko zidova su lijepili dekorativne vodootporne PVC zidne panele koji imitiraju moderne obloge.
Paneli se lako sijeku, lijepe direktno preko postojećih pločica i daju potpuno novi izgled kupatilu za mnogo manje novca. Pored toga, postavili su i samolijepljivu podnu oblogu u imitaciji drveta, pa je cijeli prostor dobio topliji i luksuzniji izgled.
Mnogi biraju ovakav način renoviranja jer nema prašine, radovi traju kratko, a rezultat izgleda kao potpuno novo kupatilo. Posebno su popularni bijeli rebrasti paneli jer vizuelno povećavaju prostor i deluju veoma moderno.
Takođe, preko starog namještaja lijepili su dekorativne folije, promijenili ogledalo i lavabo, stavili nove korpice i detalje. Sve je urađeno praktično i pametno, pa se za kratko vrijeme cijelo kupatilo transformisalo u jedan moderan prostor.
Ipak, iako ovakav način renoviranja izgleda praktično i povoljno, stručnjaci upozoravaju da kod kupatila treba voditi računa o vlazi. PVC paneli su vodootporni i mogu dobro da zaštite zid od prskanja vode, ali samo ako su pravilno zalijepljeni i dobro zaptiveni silikonima. Ako između starih pločica i panela ostane vlaga ili vazduh, vremenom može doći do stvaranja buđi i neprijatnih mirisa koje ne možete odmah da primijetite. Zato je važno da zid bude potpuno suv prije postavljanja, a kupatilo dobro provjetreno. Kada se kvalitetno uradi, mnogi kažu da ovakvo rješenje može trajati godinama bez problema.