Većinu radova radili sami: Od stare garaže napravili moderan dom

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Par je staru garažu pretvorio u moderan i funkcionalan dom uz minimalan budžet. Većinu radova radili su sami, a projekat je postao hit na društvenim mrežama.

Od stare garaže napravili dom Izvor: Printskrin/ TikTok/ Pamela Tiner

  • Staru garažu pretvorili su u moderan dom.
  • Većinu radova izveli su sami.
  • Cijeli projekat koštao je oko 30.000 evra.

Male kuće i adaptirani pomoćni objekti posljednjih godina postali su pravi hit na društvenim mrežama, posebno među ljudima koji žele jednostavniji život i manje troškove stanovanja.

Jedan od projekata koji je privukao ogromnu pažnju jeste transformacija stare garaže u moderan i potpuno funkcionalan dom.

TikTokerka Pamela Tajner zajedno sa partnerom i roditeljima kupila je veliko imanje sa glavnom kućom i starom samostojećom garažom. Umjesto da prostor ostane neiskorišćen, odlučili su da ga pretvore u malu kuću za njene roditelje.

Sve radove radili sami

Najveće iznenađenje je cijena čitavog projekta je to što su za renoviranje potrošili manje od 35.000 dolara, odnosno oko 30.000 evra.

Veliku uštedu ostvarili su zahvaljujući "uradi sam" pristupu, jer su gotovo sve radove izvodili bez pomoći majstora.

Iako ranije nisu imali iskustva sa gradnjom i renoviranjem, sve su učili putem interneta i gledajući tutorijale na društvenim mrežama.

Sami su pravili pregradne zidove, montirali kuhinju i uređivali enterijer, čime su uspjeli da uštede veliki novac.

Polovan namještaj i kreativna rješenja

Posebnu pažnju privukli su detalji koje su pronašli po veoma povoljnim cijenama.

Stare spiralne stepenice kupili su za svega 200 dolara, a nakon sređivanja postale su jedan od najljepših detalja u kući.

Umjesto garažnih vrata postavili su velike prozore koje su pronašli po sniženoj cijeni, dok su kuhinjske elemente kupovali polovne i prilagođavali prostoru.

Kako bi dodatno smanjila troškove, Pamela je sama oslikala podove pomoću šablona i tako postigla efekat skupih pločica.

Zašto su male kuće sve popularnije?

Stručnjaci smatraju da su ovakvi projekti postali popularni zbog visokih cijena nekretnina i potrebe ljudi da pronađu pristupačniji način stanovanja.

Male kuće imaju niže troškove održavanja, manju potrošnju energije i omogućavaju funkcionalan život na manjoj površini.

Transformacija stare garaže pokazala je da uz dobru organizaciju, kreativnost i mnogo rada čak i zapušten prostor može postati moderan dom.

(Lepa i srećna/Mondo)

