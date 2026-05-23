Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Penelope Kruz zabrinula javnost ovim snimkom: Drže je dok hoda, ljekari sumnjaju na aneurizmu (Video)

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Publika u Kanu je Penelope Kruz nagradila 16-minutnim ovacijama, nakon čega je nastao snimak koji je obišao svijet.

Penelope Kruz u Kanu otkrila da ljekari sumnjaju da ima aneurizmu Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Penelope Kruz nalazi se u Kanu gdje je predstavila epsku priču "La bola negra", tokom čijeg snimanja je dobila i bolnu dijagnozi lekara.

Na konferenciji za medije otkrila je da su je tokom rada na ovom ostvarenju lekari upozorili na moguću moždanu aneurizmu, ali joj nije padalo na pamet da napusti snimanje.

Oskarovka koja igra kabare pjevačicu, objasnila je su joj doktori to saopštili uoči snimanja scena gdje njen lik nastupa pred vojnicima.

"Dok sam stavljala periku spremajući se da izađem, rekli su mi: 'Izgleda da imate aneurizmu'. Mislila sam da ću umrijeti. To je bio potpuno nadrealan, prelomni trenutak..." Narednog dana dozvolili su joj da nastavi posao, ali tek pošto je utvrđeno da može da pjeva i igra.

Snimak od sinoć, na kojem se vidi kako napušta noćni klub okružena tjelohraniteljima, dok je asistentkinja (prijateljica ili članica filmske ekipe) drži za ruku, zabrinuo je dio javnosti.

Dok se jedni pitaju da li je sa Penelope Kruz sve u redu i ima li zdravstvenih problema, drugi tvrde da joj je trebala pomoć zbog visokih štikli, a najviše je onih koji smatraju da je, naprosto, bila zaslijepljena blicevima koji su sijevali sa svih strana dok su joj se kamermani i fotografi bukvalno unosili u lice.

"Zar ne može da hoda sama?","Reporteri su stvarno postali pravi teroristi", "Da li je bolesna? Izleda kao da je vode u hitnu", "Možda se malo zanijela dok je proslavljala veliki uspjeh", "Zar je stvarno neophodno toliko obezbjeđenje?"...

(Žena, MONDO)

