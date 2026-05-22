Slavna pjevačica konačno pobijedila rak: Oglasila se iz bolnice (Video)

Džesi Džej oglasila se iz bolnice podijelivši dobre vijesti

Pjevačica Džesi Džej konačno može da odahne nakon stravičnih zdravstvenih problema. Ona se oglasila na mrežama otkrivši da je zvanično zdrava, nakon jednogodišnje borbe sa rakom dojke.

"Rezultati su ti i nemam više rak", započela je. "Ridala sam satima i konačno odahnula prvi put nakon godinu dana", dodala je pjevačica.

Inače, ona se oglasila iz bolnice gdje je došla na provjeru.

"Idem na svoju godišnju provjeru. Zapravo sam se u**ala, neću da vas lažem. Rekli su mi da nema kontrasta, ali da idem na sken. Pretvaram se da nisam klaustrofobična".

"Držite mi 'fige'", poručila je, a potom dodala: "Sve je dobro, samo pozitivne vibracije".

Inače, pjevačica je sve vrijeme pružala podršku svima koji prolaze kroz sličnu situaciju, a u prošlosti je dugo vodila bitku za potomstvo, ali je imala i druge zdravstvene probleme.

