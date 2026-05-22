Kakav podvig: Britanac se popeo 20. put na Mont Everest

Britanski penjač Kenton Kul (52) poboljšao je sopstveni rekord i zabilježio svoj 20. uspon na Mont Everest, najvišu planinu svijeta, saopštili su zvaničnici za planinarenje.

Izvor: Shutterstock

Kul se popeo na vrh u Nepalu visine 8.849 metara jutros prije zore i počeo spuštanje u niže kampove.

On je time postavio rekord po broju osvajanja Everesta za strane državljane.

Kul, koji se prvi put popeo na Everest 2004. godine i od tada ponavlja taj podvig svake godine, osim nekoliko godina kada su vlasti zatvorile planinu iz različitih razloga, izjavio je da penjanje na visinu Everesta nije jednostavno.

"Nikad ne postaje lakše ili manje zastrašujuće. To je najviša planina na svijetu i sa njom dolazi nevjerovatan osećaj veličanstvenosti", rekao je britanski penjač.

Apsolutni rekord po najvećem broju osvajanja Everesta drži nepalski šerpa Kami Rita sa 32 penjanja.

Na Everest se popelo ukupno više od 8.000 ljudi, mnogi od njih više puta, od kada su ga 1953. godine prvi osvojili Novozelanđanin ser Edmund Hilari i šerpa Tenzing Norgej.